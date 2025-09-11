charlie kirkgyilkosságtarjányi péterusa
Tarjányi Péter a Kirk-gyilkosságról: Válaszúthoz érkeztünk, bárki célpont lehet

A biztonságpolitikai szakértő szerint a nyugati társadalom átitatódott gyűlölettel, a véleményvezérek elleni támadások pedig új fejezetet jelenthetnek a biztonságpolitikában, őket ugyanis nem lehet olyan magas szinten védeni, mint a topvezetőket.

A Charlie Kirk véleményvezér ellen elkövetett gyilkossághoz hasonló incidensek ellen lehetetlen lesz védekezni, nemcsak az Amerikai Egyesült Államokban, hanem Európában is – mondta a 24.hu megkeresésére Tarjányi Péter. A biztonságpolitikai szakértő kijelentette: válaszúthoz érkeztünk, innentől kezdve bárkiből lehet célpont.

„Valahogy itthon ez a hír gellert kapott, más irányt vett. Magáról a merényletről, annak hatásairól és a reakciókról mindenki precízen beszámolt, de arról nem, hogy ez miért jelent valódi fordulatot a biztonságpolitikában. A legfelső vezetők védelmét megerősítették a Donald Trump és a Robert Fico elleni merényletkísérlet után. A gyűlöletkeltés és a démonizálás automatikus folyománya volt, hogy a biztonsági szervek kockázatanalízisei alapján az állami vezetők személyi védelmére vonatkozó intézkedéseket szigorították.

Az elkövetők rájöttek, hogy a felerősített védelmi rendszereken nem fognak átjutni. A szerdai támadás a politikai merényletek új fázisát jelenti. Bejöttek a képbe a véleményvezérek, őket ugyanis nem védi senki

– magyarázta Tarjányi Péter.

