Trump hamarosan egyeztet a lengyel elnökkel

Wojtek RADWANSKI / AFP
admin Papp Atilla
2025. 09. 10. 16:49
Wojtek RADWANSKI / AFP

Egy fehér házi tisztviselő a BBC-nek elmondta, hogy Trump elnök figyelemmel kísérte a Lengyelországból érkező jelentéseket a nap során, és rövidesen egyeztetni fog lengyel kollégájával, Karol Nawrocki elnökkel.

Az egyelőre nem világos, hogy mikor kerül sor a beszélgetésre, amelyre alig egy héttel azután kerül sor, hogy Nawrocki a Fehér Házban járt.

A lengyel kormányszóvivő nemrég megerősítette, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnök hamarosan tárgyalni fog Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, Emmanuel Macron francia elnökkel, Mark Rutte NATO-főtitkárral, Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel és Keir Starmer brit miniszterelnökkel.

