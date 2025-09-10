Orosz drónok Lengyelországban: Tusk provokációról, Zelenszkij eszkalációról beszél, Szijjártó szerint most kell hideg fejjel gondolkodni

Ma újabb lépés történt az eszkaláció felé: orosz–iráni drónok repültek Lengyelország légterében, a NATO légterében. Nemcsak egy volt, amit balesetnek lehetne nevezni, hanem legalább nyolc Lengyelország felé irányított támadó drón

– erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszélt. Hozzátette: az oroszoknak érezniük kell a következményeket és hogy a háború nem terjeszthető ki. Donald Tusk lengyel miniszterelnök elmondása szerint „hatalmas” számú orosz drón sértette meg a lengyel légteret, és a drónokat lengyel és NATO-pilóták lőtték le.

Ez az első alkalom, hogy orosz drónokat lőttek le egy NATO-ország területén. Minden szövetségesünk nagyon komolyan veszi a helyzetet. Nincs tudomásunk áldozatokról

– mondta. Hozzátette, hogy valószínűleg Oroszország „nagyszabású provokációjáról” van szó. Tusk szerint a drónok keresése folytatódik, de hozzátette, hogy nincs ok a pánikra, és a helyzet most már ellenőrzés alatt van. Megismételte, hogy kapcsolatban áll a NATO főtitkárával. A repülőterek, köztük a fő nemzetközi repülőtér, a varsói Chopin repülőtér is újra megnyitották kapuikat.

Szijjártó Péter külügyminiszter egyelőre nem szólalt meg a történtekkel kapcsolatban, az MTI pedig nem is számolt be még a történtekről.