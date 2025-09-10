oroszországorosz drónorosz-ukrán háborúlengyelország
Orosz drónok Lengyelországban: Tusk provokációról, Zelenszkij eszkalációról beszél, Szijjártó szerint most kell hideg fejjel gondolkodni

AFP
admin Mázsár Tamás
2025. 09. 10. 09:38FRISSÍTVE: 2025. 09. 10. 10:18
AFP
10:13

Reuters: A NATO nem tekinti támadásnak a lengyel légtérbe behatoló orosz drónokat

A NATO nem tekinti támadásnak a lengyel légtérbe behatoló drónokat – közölte egy NATO-forrás szerdán a Reuters hírügynökséggel, hozzátéve, hogy az első jelek szerint a hat–tíz orosz drón szándékosan hatolt be a légtérbe. Elmondta azt is, hogy a NATO Patriot légvédelmi rendszerei a radarjaikkal észlelték a drónokat, de nem semlegesítették őket.

A forrás szerint a NATO által közösen működtetett lengyel F-16-os vadászgépek, a holland F-35-ösök és az olasz Awacs felderítő repülőgépek vettek részt az éjszakai műveletben.

09:55

Szijjártó: Most kell hideg fejjel gondolkodni

Ha valamikor, hát most van szükség a párbeszédre! A háború eszkalációs kockázata egyre súlyosbodik, most kell hideg fejjel, józan ésszel gondolkodni és cselekedni! Európának békére van szüksége, mi ezt képviseljük mindenhol!

– írta Szijjártó Péter az orosz drónok lelövésével kapcsolatban.

09:45

A katonai művelet befejeződött, egy drónt már megtaláltak

A lengyel hadsereg fél kilenc körül jelentette be, hogy befejezte a katonai műveletét, miután lelőtte a lengyel légtérbe behatolt drónokat.

Az X-en írt közleményben a következő áll:

A lengyel és szövetséges légierő lengyel légtér megsértésével kapcsolatos műveletei befejeződtek. A lengyel légteret megsértő tárgyak lehetséges becsapódási helyeinek keresése és lokalizálása folyamatban van.

A lakosság biztonságát szem előtt tartva arra kérnek mindenkit, hogy ha ismeretlen tárgyat vagy annak maradványait látják, akkor ne közelítsék meg, ne érintsék meg és ne mozgassák.

A BBC cikke szerint egy sérült drónt már megtaláltak Czosnówka faluban, Kelet-Lengyelországban, körülbelül 40 km-re a belorusz határtól.

09:38

Donald Tusk: Minden szövetségesünk nagyon komolyan veszi a helyzetet

Ma újabb lépés történt az eszkaláció felé: orosz–iráni drónok repültek Lengyelország légterében, a NATO légterében. Nemcsak egy volt, amit balesetnek lehetne nevezni, hanem legalább nyolc Lengyelország felé irányított támadó drón

– erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszélt. Hozzátette: az oroszoknak érezniük kell a következményeket és hogy a háború nem terjeszthető ki. Donald Tusk lengyel miniszterelnök elmondása szerint „hatalmas” számú orosz drón sértette meg a lengyel légteret, és a drónokat lengyel és NATO-pilóták lőtték le.

Ez az első alkalom, hogy orosz drónokat lőttek le egy NATO-ország területén. Minden szövetségesünk nagyon komolyan veszi a helyzetet. Nincs tudomásunk áldozatokról

– mondta. Hozzátette, hogy valószínűleg Oroszország „nagyszabású provokációjáról” van szó. Tusk szerint a drónok keresése folytatódik, de hozzátette, hogy nincs ok a pánikra, és a helyzet most már ellenőrzés alatt van. Megismételte, hogy kapcsolatban áll a NATO főtitkárával. A repülőterek, köztük a fő nemzetközi repülőtér, a varsói Chopin repülőtér is újra megnyitották kapuikat.

Szijjártó Péter külügyminiszter egyelőre nem szólalt meg a történtekkel kapcsolatban, az MTI pedig nem is számolt be még a történtekről.

