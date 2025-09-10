Egy fénykép szerint Epstein „eladott” egy nőt Trumpnak

A Jeffrey Epstein 50. születésnapjára készült, hétfőn közzétett albumban van egy fénykép, amelyen Epstein egy DJ Trump aláírással ellátott csekket tart a kezében. A fotóhoz tartozik egy kézzel írt feljegyzés, amely szerint 22 500 dollárért „eladott” egy nőt Trumpnak, írta a Guardian.

A képen a befolyásos emberek számára korábban feltehetően prostitúciós hálózatot működtető Epstein és Joel Pashcow látható, utóbbi régóta tagja Trump Mar-a-Lago-i birtokának, egy harmadik személy, egy kitakart arcú nő társaságában. A fotót az amerikai képviselőház felügyeleti bizottságának demokrata tagjai osztották meg az X-en.

NEW PAGE FROM EPSTEIN’S BIRTHDAY BOOK: Epstein and a longtime Mar-a-Lago member joking about selling a “fully depreciated” woman to Donald Trump for $22,500. pic.twitter.com/iEMNSRX7X8 — Oversight Dems (@OversightDems) September 8, 2025



A képhez tartozó feljegyzés, ami valószínűleg Pashcow-tól származik, így szól:

Jeffrey korán megmutatta tehetségét a pénz és a nők terén! Épp eladja a »teljesen leamortizálódott« [cenzúrázva] Donald Trumpnak 22 500 dollárért. Epstein korán megmutatta, hogy »az emberekhez is ért«. Bár én én intéztem az üzletet, nem kaptam semmit a lányért!

A csekken „DJ Trump” aláírása szerepel, de ez stílusában eltér a jelenlegi elnök legtöbb akkori aláírásától.

A Wall Street Journal azt írta, a nő olyas valaki, akivel Epstein és Trump „társasági életet élt” a 1990-es években. A nő ügyvédje azt mondta a lapnak, hogy ügyfele 1997 körül szakított Epsteinnel, és sem vele, sem Trump-al nem volt romantikus kapcsolata, nem ismeri Pashcow-t, illetve nem tudott a levélről, amelyet „undorító és mélyen zavaró átverésnek” nevezett.