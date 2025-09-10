Reuters: A NATO nem tekinti támadásnak a lengyel légtérbe behatoló orosz drónokat

lengyelországoroszországorosz-ukrán háborúorosz drón
2025. 09. 10. 10:13
A NATO nem tekinti támadásnak a lengyel légtérbe behatoló drónokat – közölte egy NATO-forrás szerdán a Reuters hírügynökséggel, hozzátéve, hogy az első jelek szerint a hat–tíz orosz drón szándékosan hatolt be a légtérbe. Elmondta azt is, hogy a NATO Patriot légvédelmi rendszerei a radarjaikkal észlelték a drónokat, de nem semlegesítették őket.

A forrás szerint a NATO által közösen működtetett lengyel F-16-os vadászgépek, a holland F-35-ösök és az olasz Awacs felderítő repülőgépek vettek részt az éjszakai műveletben.

