A következő élő közvetítés része Orosz drónok Lengyelországban: Tusk provokációról, Zelenszkij eszkalációról beszél, Szijjártó szerint most kell hideg fejjel gondolkodni

A katonai művelet befejeződött, egy drónt már megtaláltak

AFP
admin Mázsár Tamás
2025. 09. 10. 09:45
AFP

A lengyel hadsereg fél kilenc körül jelentette be, hogy befejezte a katonai műveletét, miután lelőtte a lengyel légtérbe behatolt drónokat.

Az X-en írt közleményben a következő áll:

A lengyel és szövetséges légierő lengyel légtér megsértésével kapcsolatos műveletei befejeződtek. A lengyel légteret megsértő tárgyak lehetséges becsapódási helyeinek keresése és lokalizálása folyamatban van.

A lakosság biztonságát szem előtt tartva arra kérnek mindenkit, hogy ha ismeretlen tárgyat vagy annak maradványait látják, akkor ne közelítsék meg, ne érintsék meg és ne mozgassák.

A BBC cikke szerint egy sérült drónt már megtaláltak Czosnówka faluban, Kelet-Lengyelországban, körülbelül 40 km-re a belorusz határtól.

