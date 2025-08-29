donald trumpkamala harrisjoe bidenvédelem
Donald Trump megszüntette korábbi riválisa, Kamala Harris titkosszolgálati védelmét

2025. 08. 29. 15:33
Donald Trump amerikai elnök megszüntette Kamala Harris korábi demokrata elnökjelölt titkosszolgálati védelmet, amit még Joe Biden korábbi elnök intézkedése nyomán kapott Trump korábbi riválisa – írja a BBC.

Harris – aki Biden alelnöke volt – törvényileg jogosult volt hat hónapig a védelemre, aztuán, hogy januárban leköszönt hivatalából.

Bár a védelmét egy évvel meghosszabbították korábbi főnöke által aláírt végrehajtási utasítással, Trump ezt egy csütörtöki keltezésű, a BBC által is megtekintett feljegyzésben visszavonta.

A lépésre néhány héttel azelőtt került sor, hogy Harris országos könyvkörútra indul, hogy népszerűsítse a „107 nap” című, rövid életű és végül sikertelen 2024-es elnökválasztási kampányáról szóló memoárját.

Harris titkos biztonsági védelmének elvesztése azt jelenti, hogy elveszíti azokat az ügynököket, akik személyi és vagyonvédelmét biztosítják, valamint a proaktív fenyegetésfelderítést is, amelyet a potenciális fenyegetések azonosítására és megelőzése érdekében végeznek.

Mióta Trump januárban visszatért a Fehér Házba, számos embertől visszavonta a titkosszolgálati védelmet, köztük Hunter és Ashley Bidentől, a volt elnök gyermekeitől, valamint Anthony Faucitól, a Nemzeti Allergia- és Fertőző Betegségek Intézetének korábbi igazgatójától is.

