Donald Trump megszüntette korábbi riválisa, Kamala Harris titkosszolgálati védelmét

Donald Trump amerikai elnök megszüntette Kamala Harris korábi demokrata elnökjelölt titkosszolgálati védelmet, amit még Joe Biden korábbi elnök intézkedése nyomán kapott Trump korábbi riválisa – írja a BBC.

Harris – aki Biden alelnöke volt – törvényileg jogosult volt hat hónapig a védelemre, aztuán, hogy januárban leköszönt hivatalából.

Bár a védelmét egy évvel meghosszabbították korábbi főnöke által aláírt végrehajtási utasítással, Trump ezt egy csütörtöki keltezésű, a BBC által is megtekintett feljegyzésben visszavonta.

A lépésre néhány héttel azelőtt került sor, hogy Harris országos könyvkörútra indul, hogy népszerűsítse a „107 nap” című, rövid életű és végül sikertelen 2024-es elnökválasztási kampányáról szóló memoárját.

Harris titkos biztonsági védelmének elvesztése azt jelenti, hogy elveszíti azokat az ügynököket, akik személyi és vagyonvédelmét biztosítják, valamint a proaktív fenyegetésfelderítést is, amelyet a potenciális fenyegetések azonosítására és megelőzése érdekében végeznek.

Mióta Trump januárban visszatért a Fehér Házba, számos embertől visszavonta a titkosszolgálati védelmet, köztük Hunter és Ashley Bidentől, a volt elnök gyermekeitől, valamint Anthony Faucitól, a Nemzeti Allergia- és Fertőző Betegségek Intézetének korábbi igazgatójától is.