Lövöldözés történt egy mecsetnél Svédországban

Két ember megsérült pénteken a svédországi Örebro városában egy lövöldözésben, amely a rendőrség gyanúja szerint bűnbandákhoz köthető.

A lövések kora délután, közvetlenül a pénteki imaidőt követően dördültek el a város központjában lévő mecset bejáratánál, miközben a hívek távoztak az épületből – közölték a hatóságok.

A sérültek állapotáról egyelőre nem adtak tájékoztatást, mindkettőjüket kórházba szállították.

Szemtanúk szerint az egyik áldozatot közvetlenül a mecset elhagyása után érte találat.

A rendőrség emberölési kísérlet gyanújával indított nyomozást, és egy későbbi közleményében jelezte: az eset feltehetően helyi bűnszervezetek közötti leszámoláshoz kapcsolódik. A TV4 svéd televízió szerint a városban az utóbbi időben fokozódott a feszültség két rivális banda között.

A helyszínen nagyszabású rendőri művelet zajlik, több mentőegység is a területre érkezett, a lakosságot pedig arra kérték, hogy kerüljék el a környéket.

A lövöldözőt vagy lövöldözőket egyelőre nem sikerült elfogni.

Svédország évek óta küzd a szervezett bűnözés és a fegyveres bandaháborúk megfékezéséért. A bűnszervezetek gyakran hátrányos helyzetű, bevándorló hátterű fiatalokat toboroznak fegyveres akciókra.

Örebro mintegy 200 kilométerre nyugatra fekszik a fővárostól, Stockholmtól, és idén februárban itt történt az országban lőfegyverrel elkövetett eddigi legsúlyosabb támadás, amelyben tíz diák és tanár vesztette életét.

(MTI)