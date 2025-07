Gyerekek fejére omlott az iskolaépület, négyen meghaltak Indiában

Legkevesebb négy gyermek meghalt és legalább tizenheten megsérültek India nyugati részén, Rádzsasztán államban pénteken, miután beomlott egy iskolaépület teteje – írja helyi médiajelentésekre hivatkozva a Reuters, hozzátéve: félő, hogy sokan a törmelék alatt rekedtek.

A hírcsatornák videói szerint a helybéliek összesereglettek a romok körül, a hatóságok eközben daruval próbálták eltávolítani a törmelékeket. A helyi média szerint a dzsalavári állami iskolában épp tanítás folyt, amikor az épület összeomlott.

– közölte az X-en Rádzsasztán állam főminisztere, Badzsanlal Sarma.

Az indiai PTI hírügynökségnek a helyi rendőrtiszt azt mondta, hogy a sérült gyerekek közül többen válságos állapotban vannak. Íme a hírügynökség videója az összeomlott iskoláról:

VIDEO | Jhalawar, Rajasthan: Roof of Piplodi Primary School collapses, several children feared trapped. Rescue operations underway.#RajasthanNews #Jhalawar



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/K0STKQwP0A