A legjava még előttünk van – írta a 92 éves elnök, aki 43 év uralom után is újra elindul a posztjáért

Kameruné Közép-Afrika második legjobban teljesítő gazdasága, ami papíron jól fest, de eközben a lakosság harmada kevesebb mint napi két dollárból él, és az ország saját statisztikai hivatalának 2023-as adatai szerint tízből nyolcan feketén dolgoznak. A medián életkor 18, a várható élettartam 63.

Évek óta elengedtük, hogy bármiben is a kormányra számítsunk

– ezt egy motorostaxi huszonéves sofőrje, André Oaundji mondta a Guardian tudósítójának. Ő a kaszinózás helyett a sportfogadásra bízza a sorsát, és egyelőre nem tudja megmondani, elmegy-e szavazni az októberi elnökválasztáson. Paul Biya, az 1982 óta regnáló elnök a fő esélyes, aki 92 éves korával a világon a legidősebb ilyen hivatalt betöltő embernek számít. Az elnököt hét évre választják meg, Biya a belföldi és a külföldi kritikák ellenére jelentette be egy hete, hogy elindul.

Nincs kihívás, amit együtt ne győznénk le. A legjava még előttünk van

– írta az X-en. 43 éves országlása elkedvetlenítette a választókat: 1992-ben – amikor sokak szerint John Fru Ndi ellenzéki vezető nyert, de elcsalták a választást – 80,4% volt a részvételi arány, 2018-ra ez 53,3%-ra esett.

A kormányzó Kameruni Népi Demokratikus Mozgalom (CPDM) támogatói a térségben jónak számító gazdasági teljesítményre és a stabilitás előnyeire hivatkoznak, de Biyának olyan támogatói is vannak, aki szerint hatalma isteni eredetű. A vezető ellenzéki erő, a Kamerun Reneszánsza Mozgalom (MRC) főtitkára, Christopher Nkong szerint Biya „hasznos ideje lejárt”.

Papa, túl vagy a javán. Nem lépnél hátra, hogy jöhessen egy másik kameruni?

A kritikusok főképp a mindent átszövő korrupcióra és a megélhetési válságra mutogatnak, de az ország nyugati részén aktív, angol ajkú szeparatisták, a Távol-Észak régió dzsihadistái (a Boko Haram) és a csádi–közép-afrikai köztársaság-béli hármashatár környéki emberrabló bandák is mind aggodalomra adnak okot. Júniusban Biya két befolyásos minisztere is lemondott, hogy elinduljanak ellene, míg egy önkormányzati tanácstag pert indított, hogy a CPDM 2011 után ismét hívjon össze közgyűlést.

Biyáról úgy tartják, hogy nem csak a töredezett ellenzék egy részét finanszírozza, de a szeparatistákat is ő fegyverzi fel, hogy fokozza a káoszt. Az MRC jelöltje is korábbi (igazságügyi) miniszter, Maurice Kamto, őt rövid időre házi őrizetbe helyeztek, miután Párizsban tartott gyűlést az ottani diaszpórának. Kah Walla, a baloldali Kameruni Néppárt (CPP) vezetője 2018 után most is bojkottálja a választásokat hasonló zaklatások és az egyenetlen terep miatt. Az MRC ehelyett inkább arra biztatja a fiatalokat, tegyenek úgy, mint szenegáli társaik, akik a voksszámlálás idejére is a szavazókörökben maradtak, és végül segítettek elmozdítani a korábbi kormánypártot. Egy másik lehetséges régiós párhuzam Gaboné, ahol Ali Bongo 2023-as újraválasztása puccshoz vezetett.