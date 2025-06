Trump tűzszüneti bejelentése még az amerikai kormánytagokat is meglepte

Donald Trump amerikai elnök azok után jelentette be hétfőn este a tűzszüneti megállapodást Izrael és Irán között, hogy beszélt Benjamin Netanjahu izraeli kormányfővel, valamint katari közvetítéssel az iráni miniszterelnökkel is – idéz egy magas rangú tisztviselőt a Fehér Házból a The New York Times.

A név nélkül nyilatkozó tisztviselő szerint Tamím bin Hamád al-Tání sejk, katari emír kiemelt szerepet játszott a tűzszüneti tárgyalásokon. A forrás a lapnak úgy fogalmazott: a bejelentés még Trump elnök néhány magas rangú kormányzati tisztviselőjét is váratlanul érte. Hozzátette: a tűzszünet elérésében az elnököt elsősorban J. D. Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff elnöki különmegbízott segítette, akik az elmúlt két hónapban gőzerővel dolgoztak az iráni nukleáris program korlátozásáról szóló megállapodás előkészítésén.

A kormányzati forrás szerint e három politikus „közvetlen és közvetett” csatornákon keresztül is tárgyalt az irániakkal. Mint mondta: végül a három iráni nukleáris dúsítóhely elleni szombati amerikai katonai csapások tették lehetővé a tűzszüneti megállapodás megkötését.

A tisztviselő nem árulta el a lapnak, hogy Irán milyen feltételekhez kötötte a megállapodás aláírását.