Iráni külügyminiszter: a nagyon veszélyes lenne egy amerikai beavatkozás

Isztambulban tárgyal szombaton Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter, aki egyúttal a médiának is nyilatkozott a háború fejleményeiről. Aragcsi korábban már kijelentette, hogy addig nem folytatják a tárgyalásokat az iráni atomprogramról, amíg Izrael katonai támadás alatt tartja az országot. A külügyminiszter most a sajtónak azt mondta, „nagyon-nagyon veszélyes” lenne, ha az Amerikai Egyesült Államok beavatkozna a konfliktusba. Igaz, bizonyítékok nélkül beszélt arról is, hogy Amerika már az első naptól kezdve benne van.

Az isztambuli diplomáciai találkozón Recep Tayyip Erdogan török elnök azt mondta: Izrael az iráni atomprogramról szóló amerikai-iráni tárgyalások szabotálására törekszik azzal, hogy június 13-án támadási indított a perzsa állam ellen. Erdogan a találkozón arról is beszélt: Izrael próbálja destabilizálni a Közel-Keletet, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kormánya pedig a „a régió békéjének legjelentősebb akadálya”.

(BBC)