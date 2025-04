Trump vámháborúja és kínai katonai blokád is fenyegeti Tajvant

Peking fegyveres erői ma minden korábbinál felkészültebbek arra, hogy sikeresen vonják blokád alá Tajvant, teljesen elvágva azt a külvilágtól – írta nemrégiben a The Wall Street Journal. Ha tehát a kínai vezetés úgy dönt, a hadseregük képes lehet teljesen izolálni a szigetet, így kivéreztetve és megadásra kényszerítve azt. A lépés azonban szinte egészen biztosan katonai válaszcsapást váltana ki a tajvani oldalról, ami pedig választás elé állítaná az Egyesült Államokat.

Az azonban, hogy Donald Trump erre mit reagálna, kiszámíthatatlan, az elnök személyiségéből adódóan is.

Trump egyrészt a kemény Kína-ellenesség híve,

másrészt izolacionista is, azaz Peking ellen inkább gazdasági eszközökkel lépne fel,

hiszen az amerikai hadsereget minél kevésbé akarja bevetni nemzetközi szinten.

Ha Trump visszavonulna globálisan, akkor Kína ennek pont az ellenkezőjét hajtaná végre. És bár még ma sem olyan aktívak a világpolitikában, és nincsenek jelen annyira sok térségben, mint az USA, ez változóban van. Peking ma már katonai támaszpontot tart fenn Afrikában, illetve fellép a nemzetközi kalózkodással szemben Ázsia és Afrika partjainál. A Csendes-óceánon és környékén azonban maga is „kalózkodik”: a vitatott vizeken a környező államok halászhajóival szemben. Van, ahol már militarizált, mesterséges szigeteket is épít, és az „egy Kína-elv” értelmében saját tartományaként kezelt Tajvan partjainál is fitogtatja tengeri fölényét.

Elszigetelheti-e Kína Tajvant?

Az utóbbi időben elemzők egy új jelenségre lettek figyelmesek. A kínai haditengerészet a legutóbbi hadgyakorlatok során ugyanis már nem elsősorban a szigeten való partraszállást gyakorolja, hanem annak blokádját. A The Wall Street Journal birtokába jutott haditerv szerint légifölényt hoznának létre, a sziget légterét elárasztva harcirepülőkkel és helikopterekkel. Blokkolnák Tajvan repülőtereit, kikötőit, katonai létesítményeit és energiaellátását is. Mindeközben hadihajók vennék körbe a szigetet, amelyek mögé egy-egy repülőgép-hordozó anyahajót is felsorakoztatnának. Hogy biztosra menjenek, a főbb kikötőkhöz vezető útvonalakat még el is aknásítanák. Mindeközben pedig folyamatos kibertámadás alá vennék Tajvant, annak digitális infrastruktúráját. A tavaly a sziget körül tartott nagyszabású összfegyvernemi hadgyakorlat során Kína már ezt a blokádot próbálta el. A kínai haditengerészetnek a gyakorlat során sikerült teljes egészében körbekerítenie Tajvant.

Kína légiereje és haditengerészetre hatalmas méretű. Ők a világ egyik legnagyobb hajógyártói, flottájuk pedig már nagyobb az amerikainál. Repülőgéphordozó anyahajóval ugyan még csak kettővel rendelkeznek, de már építik a harmadikat, emellett pedig nukleáris tölteteket hordozó tengeralattjárókkal is rendelkeznek.