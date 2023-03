Az oroszok 60 éves tankokkal tudják csak pótolni a hiányzó harckocsijaikat

incenzo Circosta/Anadolu Agency via Getty Images

incenzo Circosta/Anadolu Agency via Getty Images

Az orosz hadsereg továbbra is 60 éves T-62-es harckocsik bevetésével próbálja csökkenteni a páncélozott járműveit ért veszteségeit – írta hétfő reggeli jelentésében a brit védelmi minisztérium. Reális az esélye annak is, hogy még az elit alakulatként számon tartott 1. harckocsi hadseregnek is T-62-eseket kell használnia.

A britek számításai szerint 2022 óta mintegy 800 T-62-es szedtek elő a raktárakból, és ezek közül néhányat felszereltek éjjellátó rendszerekkel is. Bár ez nagyban segíti a tájékozódást, de a T-62-es tankok, illetve az ukrán harctéren ugyancsak felbukkanó, először 1954-ben bevetett BTR-50-es páncélozott személyszállítók a modern fegyverekkel szemben sérülékenyek.