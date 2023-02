Putyin páncélvonatba ült át

Átszokott a vonatozásra Vlagyimir Putyin orosz elnök a háború kezdete óta. Nem azért tette le a kormánygépet, mert hirtelen felfedezte a környezetvédelmi szempontokat, hanem mert a repülőjével sokkal könnyebben nyomon követhetőek az utazásai.

Putyinnak speciális páncélvonat áll rendelkezésére, hálószobával és irodával, különleges kommunikációs eszközökkel, a biztonsági személyzete külön kocsiban utazhat és nem egy, hanem három mozdony húzza a szerelvényt.

Putin started using an armored train

All because the plane can be easily tracked, but the train is not. The train travels at maximum speed and without stops. The train has a bedroom and office, as well as separate railcars for security escorts and special communications.

