Bizarr módon „ünnepelte" meg Fico az ellene megkísérelt merénylet évfordulóját

Robert Fico szlovák miniszterelnök valósággal újjászületett.
Izompólóban, cicanadrágban ünnepelte „második születésnapját” Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki előbb az út szélén lenyomott pár fekvőtámaszt, majd a kutyájával egy jéghideg tóban úszott.

„Emlékezz, ami nem öl meg, az megerősít” – mondta videójában Fico a habokból kikelve, utalva a két évvel ezelőtti merényletkísérletre, amikor egy szlovák nyugdíjas író közvetlen közelről többször is rálőtt a nyitrabányai kihelyezett kormányülés után, életveszélyesen megsebesítve őt.

Fico a mostani videójával alighanem azt akarta bizonyítani, hogy tökéletesen felépült a támadás után és erősebb, mint valaha.

