Bizarr módon „ünnepelte” meg Fico az ellene megkísérelt merénylet évfordulóját

Izompólóban, cicanadrágban ünnepelte „második születésnapját” Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki előbb az út szélén lenyomott pár fekvőtámaszt, majd a kutyájával egy jéghideg tóban úszott.

„Emlékezz, ami nem öl meg, az megerősít” – mondta videójában Fico a habokból kikelve, utalva a két évvel ezelőtti merényletkísérletre, amikor egy szlovák nyugdíjas író közvetlen közelről többször is rálőtt a nyitrabányai kihelyezett kormányülés után, életveszélyesen megsebesítve őt.

Today I’m celebrating my second birthday 🍀 Remember: what doesn’t kill you makes you stronger. Have a nice day. pic.twitter.com/ZdfXy7oZIb — Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) May 15, 2026

Fico a mostani videójával alighanem azt akarta bizonyítani, hogy tökéletesen felépült a támadás után és erősebb, mint valaha.