Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt tartja felelősnek a háborúért Silvio Berlusconi, a Hajrá Olaszország (FI) olasz kormánypárt elnöke, aki vasárnapi kijelentéseivel a Meloni-kormány Kijev-barát politikáját is bírálta – írja az MTI.

A volt olasz kormányfő kijelentette, ha ő lenne a miniszterelnök, nem találkozott volna az ukrán elnökkel, mivel szavai szerint „országa pusztítása, katonái és polgárai öldöklése zajlik”.

Silvio Berlusconi, aki 1994 és 2011 között többször volt Olaszország miniszterelnöke, úgy vélte, nem robbant volna ki a háború, ha Volodimir Zelenszkij „nem próbálkozik a Donyec-medence autonóm köztársaságainak megtámadásával”. Berlusconi kijelentette, nagyon negatívan ítéli meg Volodimir Zelenszkij magatartását.

Berlusconi hangsúlyozta, a békéhez az kell, hogy Joe Biden amerikai elnök „megfogja Zelenszkijt” és azt mondja neki, hogy hattól kilenc milliárd dollárig terjedő Marshall-terv áll rendelkezésre Ukrajna újjáépítésére azzal a feltétellel, hogy Zelenszkij azonnal tűszünetet rendel el, máskülönben nem adnak neki sem pénzt, sem fegyvert.

Csakis valami hasonlóval lehet ezt az urat meggyőzni, hogy eljusson a tűzszünethez,

mondta Silvio Berlusconi.

A FI elnöke Milánóban nyilatkozott újságíróknak egy választási körzet előtt, ahova voksolni ment a Lombardia tartományban zajló helyhatósági választások első napján. Silvio Berlusconi szavai az FI szövetségese, az Olasz Testvérek (FdI) elnökének, Giorgia Meloni miniszterelnöknek szóltak, aki csütörtökön Brüsszelben más országok vezetőivel együtt, majd röviden négyszemközt is találkozott az ukrán elnökkel. Giorgia Meloni korábban ellenzéki politikusként és most kormányfőként is Kijev mellett foglalt állást.

Silvio Berlusconi kijelentéseit követően a római miniszterelnöki hivatal közleményben hangsúlyozta, hogy a kormány részéről továbbra is „szilárd meggyőződés” Ukrajna támogatása, miként az a közös kormányprogramban is szerepel, és ahogyan a kormánytöbbségnek a háborút érintő parlamenti szavazásain is megnyilvánult.

Az ellenzék nevében a baloldali Demokrata Párt (PD) szenátora, Enrico Borghi úgy vélte, Berlusconi „Putyin-párti és Zelenszkij-ellenes” állásfoglalása törést képvisel a kormány ukrajnai politikájában.

A Hajrá Olaszország szintén közleményben szögezte le, hogy Silvio Berlusconi sosem vonta kétségbe Ukrajna támogatását, de aggodalmát fejezte ki és az öldöklés leállítását szorgalmazta. A párt hozzátette, Berlusconi korábban csalódását fejezte ki Vlagyimir Putyin orosz elnök politikája miatt is, de most azt kívánta hangoztatni, hogy egyik fél sem mentes a felelősségtől.

Silvio Berlusconi a szeptember 25-i parlamenti választások alkalmával azt mondta, hogy Vlagyimir Putyinnak „rendes emberekkel” helyettesítenie kellett volna Zelenszkij-kormányát. Egy másik alkalommal az ukrán ellenállást okolta a háborúért. Akkor Giorgia Meloni a kormányból való kizárással fenyegette meg az atlanti politikát ellenző erőket.

Volodimir Zelenszkij eredetileg videó-üzenettel akart bejelentkezni a Sanremói Táncdalfesztivál szombati záróestéjén, végül azonban csak levelét olvasta fel a könnyűzenei esemény műsorvezetője késő éjszaka. Zelenszkij esetleges bejelentkezését ugyanis széles politikai vita kísérte. Matteo Salvini, egy másik kormánypárt, a Liga vezetője bejelentette, hogy nem hallgatja meg az ukrán elnök üzenetét.