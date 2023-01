1,6 millió dollárra büntették Donald Trump cégét adócsalás miatt

1,6 millió dollárra (585 millió forint) büntette adócsalás miatt egy New York-i bíróság Donald Trump korábbi amerikai elnök vállalatát pénteken – számolt be az MTI hírügynökségi értesülések alapján. A Trump Organization nevű céget decemberben tizenhét adóügyi bűncselekményben marasztalták el, egyebek mellett bűnszervezetben folytatólagosan elkövetett adóvisszaélésben is megállapították bűnösségét.

Juan Manuel Merchan bíró pénteken a törvény szerinti kiszabható legmagasabb összegre büntette a Trump Organizationt.

A pénteki ítélethirdetésen sem a volt elnök, sem a Trump Organization működtetésében szerepet vállaló gyerekei nem voltak jelen. Trump az eljárásban nem állt bíróság elé, és tagadta, hogy tudott volna arról, hogy cégének vezetői megsértették az adószabályokat. Trump politikai boszorkányüldözésnek nevezte a pert. Ügyvédei pedig közölték, hogy fellebbeznek az ítélet ellen.

Mint Joshua Steinglass, az eljárás ügyésze rámutatott: a bírság csupán a töredéke a Trump Organization bevételének.

A decemberben zárult eljárás során Alex Weisselberg, a Trump Organization felfüggesztett pénzügyi vezetője vádalkut kötött az ügyészséggel. A korábbi cégvezető tizenöt bűncselekményben elismerte bűnösségét, és azt, hogy tudtával történt az adócsalás-sorozat, valamint azt is, hogy 1,76 millió dollár jövedelem után nem fizetett adót. Cserébe kedden öt hónap börtönbüntetést szabtak ki rá.