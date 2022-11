Szülészeti klinikát ért támadás Zaporizzsjában, egy újszülött meghalt

Olekszandr Sztaruh, Zaporizzsja megye kormányzója a Telegramon közölte, hogy szerdán kora reggel rakétatámadás érte a helyi szülészeti klinikát, a robbanás következtében pedig egy újszülött életét vesztette.

– fogalmazott.

Egyelőre független forrásból még nem erősítették meg a támadás hírét, de a háború korábbi szakaszában Oroszország már mért csapást szülészeti klinikára. Márciusban Mariupolban bombáztak egy ilyen intézményt, akkor hárman meghaltak és további 17 ember megsebesült.

