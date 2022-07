Brit hírszerzés: Megakadt az oroszok előrenyomulása

Az elmúlt 72 órában nem sikerült jelentős mennyiségű területet elfoglalnia az oroszoknak a Donbász régióban, annak ellenére, hogy folyamatosan a légi támadások – jelentette csütörtök reggel a brit védelmi minisztérium a Twitteren.

A közlemény szerint az elöregedő járművek és fegyverek, valamint a Szovjetunió idejéből itt maradt taktikai húzások csak akkor elegendők a lendület megtartására, ha azokat elsöprő tömegben alkalmazzák, amelyre viszont Oroszország nem képes.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 July 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/ooeYS0oJa7

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3TkIw6XCNU

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 14, 2022