Megtalálták a Balatonban az eltűnt kaposvári férfi holttestét

Megtalálták a Balatonban annak a kaposvári férfinak a holttestét, akit kedd óta kerestek Siófoknál, írja a sonline.hu. A lap információi szerint
a férfi kedden egy vízibicikliről ugrott a vízbe, és ezt követően már nem emelkedett a felszínre.
Hajnalban találták meg
A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a férfi holttestét a hajnali órákban találták meg a vízben, a haláleset körülményeit pedig a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint vizsgálja.
A tragédia körülményeinek tisztázása érdekében az eljárás jelenleg is folyamatban van, közölte a lap.
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