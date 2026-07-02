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Belföld

Megtalálták a Balatonban az eltűnt kaposvári férfi holttestét

24.hu
2026. 07. 02. 10:38
A tragédia körülményeinek tisztázása érdekében az eljárás jelenleg is folyamatban van.

Megtalálták a Balatonban annak a kaposvári férfinak a holttestét, akit kedd óta kerestek Siófoknál, írja a sonline.hu. A lap információi szerint

a férfi kedden egy vízibicikliről ugrott a vízbe, és ezt követően már nem emelkedett a felszínre.

Hajnalban találták meg

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a férfi holttestét a hajnali órákban találták meg a vízben, a haláleset körülményeit pedig a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint vizsgálja.

A tragédia körülményeinek tisztázása érdekében az eljárás jelenleg is folyamatban van, közölte a lap.

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