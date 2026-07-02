Hegedűs Zsoltnak augusztus 15-ig várólista-csökkentő programot kell kidolgoznia

Magyar Péter kormányhatározatban hívta fel Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert, hogy augusztus 15-ig dolgozza ki és terjessze a kormány elé a célzott egészségügyi várólista-csökkentő és kapacitásbővítő programról szóló előterjesztést. A miniszternek meg kell határoznia a várólistacsökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitásbővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrásigényét.

A Kormány célul tűzi ki a várakozási idők jelentős mértékű csökkentését a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg-szakellátásban – indokolta a Magyar Közlönyben a miniszterelnök a program kidolgozásának szükségességét.

A várólisták csökkentése a Tisza-kormány egyik legfontosabb egészségügyi vállalása. A párt kampányígérete szerint 2027 végére a fekvőbeteg-ellátásban legfeljebb 6 hónapra, a járóbeteg-ellátásban pedig legfeljebb 2 hónapra kívánják csökkenteni a várakozási időt.