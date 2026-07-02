Divinyi Zsombor lehet az Országgyűlés Hivatala új főigazgatója

Divinyi Zsombort jelöli Forsthoffer Ágnes házelnök az Országgyűlés Hivatalának főigazgatói tisztségére. A politikus ezt csütörtökön közölte a Facebook-oldalán.

Forsthoffer Ágnes azt írta, a munkakör betöltésére kiírt, nyílt pályázatra 94-en nyújtották be jelentkezésüket, a többkörös kiválasztási folyamatot pedig független HR-specialisták segítették.

Fontos volt számomra, hogy a legmegalapozottabb döntés szülessen, és megtaláljuk a szakmailag és emberileg is legalkalmasabb jelöltet

fogalmazott az Országgyűlés elnöke.

Ismertetése szerint Divinyi Zsombor történész, politológus, közgazdász több, mint 10 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. Államigazgatási területen és versenyszférában egyaránt komoly sikereket ért el. Közigazgatási szakvizsgával és közbeszerzési referens végzettséggel is rendelkezik.

Feladata lesz többek között a meglévő stabil szakmai alapokra építkező, de a modern kori kihívásoknak egyre inkább megfelelő hivatal vezetése, a munkatársak megbecsülésén alapuló szervezeti kultúra erősítése, a politikai semlegesség, a transzparens működés biztosítása – tájékoztatott a házelnök.

Hozzátette, Divinyi Zsombor csütörtökön bemutatkozott a házbizottsági ülésen, és várhatóan július 15-én kezdi meg hivatalvezetői tevékenységét.

Mi a feladata az Országgyűlési Hivatalnak?

Május 12-én jelentették be, hogy Such György, az Országgyűlés Hivatala főigazgatójának megbízatása megbízatása közös megegyezéssel megszűnik. A pozíció betöltésére pályázatot hirdettek.

Az országgyűlési törvény szerint az Országgyűlés Hivatala a parlament szervezeti, működtetési, ügyviteli és döntés-előkészítési feladatait ellátó központi költségvetési szerv, amely az Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló címet képez. Az Országgyűlés Hivatalát a főigazgató vezeti.

Az országgyűlési törvény szerint a házelnök nevezi ki és menti fel a főigazgatót, aki a házelnök irányítása alatt végzi munkáját.

(MTI)