Hoppál Péter nem kéri a komlói díszpolgári címet

Nem kívánja átvenni Komló díszpolgári címét Hoppál Péter. Az egykori fideszes országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzésében közölte: telefonon arra kérte Polics József polgármestert, hogy a 2026-os díszpolgári cím neki történő odaítélését vegyék le a képviselő-testület napirendjéről.

A politikus azt írta, köszöni a komlói önkormányzat bizalmát és azt, hogy elismernék az általa végzett munkát, ugyanakkor nem kíván élni a kitüntetéssel. Hozzátette, a kezdeményezésről nem hivatalos úton értesült, hanem a sajtóból és a közösségi médiából szerzett tudomást, és hetek óta nem beszélt a polgármesterrel.

Köszönöm, hogy a választók akaratából bő másfél évtizedig szolgálhattam

fogalmazott bejegyzésében.

Nagy vihart kavart az ötlet

A komlói képviselő-testület júniusi ülésén döntött arról, hogy Hoppál Péternek adományozná a város legmagasabb elismerését. Az indoklás szerint a politikus országgyűlési képviselőként és kulturális államtitkárként jelentős szerepet játszott a várost érintő kulturális, fejlesztési és beruházási források megszerzésében.

A kezdeményezés azonban politikai vitát váltott ki. Kovács Áron, a térség tavaly megválasztott tiszás országgyűlési képviselője élesen bírálta a döntést. Szerinte a díszpolgári cím annak kifejezése, hogy egy közösség kit tekint példaképnek, ezért megdöbbentőnek nevezte, hogy a városvezetés Hoppál Pétert tartja a legméltóbb jelöltnek az elismerésre.

A tiszás politikus kritikájában arra is utalt, hogy az Orbán-kormány 2023-ban megszüntette a Dombóvár és Komló közötti vasúti közlekedést, amellyel a bányászváros 127 év után elveszítette közvetlen kapcsolatát az országos vasúthálózattal. Kovács Áron szerint Komló az elmúlt években folyamatosan veszített lehetőségeiből és lakosságából, ezért nem indokolt egy olyan politikus kitüntetése, aki a térséget másfél évtizeden át képviselte.

Hoppál Péter korábban a 24.hu-nak úgy nyilatkozott, hogy sokat dolgozott Komló fejlődéséért, és büszke azokra az eredményekre, amelyek az általa képviselt időszakban születtek. A volt képviselő a 2024-es országgyűlési választás után visszavonult a közéleti szerepvállalástól.