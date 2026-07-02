Magyarország megvonta a menedékjogot az Orbán-kormány által befogadott lengyel politikusoktól

Magyarország megerősítette, hogy visszavonta az előző, Orbán Viktor vezette magyar kormány által biztosított politikai menedékjogot Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi minisztertől, Marcin Romanowski volt igazságügyi miniszterhelyettestől, valamint Ziobro feleségétől – közölte csütörtökön az X-en Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter.

Sikorski azt írta, hogy erről írásbeli megerősítést kaptak a magyar féltől, konkrét intézményt azonban nem nevezett meg. Hozzátette: a magyar hatóságok érvénytelenítették Ziobro, felesége és Romanowski úti okmányait is.

Waldemar Żurek lengyel igazságügyi miniszter és főügyész ezt követően közölte, hogy a lengyel hatóságok az Egyesült Államok illetékes szerveihez fordulnak annak tisztázására, hogy az érvénytelenített úti okmányokkal rendelkező érintettek továbbra is az országban maradhatnak-e.

Ziobro május elején erősítette meg, hogy feleségével együtt Magyarországról az Egyesült Államokba utazott. Az egy ideig egy budai ingatlanban lakó Marcin Romanowski tartózkodási helyéről jelenleg nincsenek hivatalos információk, de felmerültek olyan hírek, hogy a Balkánon tartózkodhat.

Miért körözik a két lengyel politikust?

Mindkét politikus ellen nyomozás folyik az előző, a Jog és Igazságosság (PiS) vezette kormány idején létrehozott Igazságosság Alap ügyében. A hatóságok egyebek mellett szervezett bűncsoportban való részvétel gyanújával vizsgálódnak. Ziobro, Romanowski és a PiS vezető politikusai ugyanakkor politikai indíttatásúnak minősítik az eljárást.

Romanowski 2024 végén, Ziobro pedig tavaly ősszel érkezett Magyarországra, miután attól tartottak, hogy Lengyelországban őrizetbe vehetik őket.

Ziobro ellen februárban adtak ki országos körözést Lengyelországban. A lengyel ügyészség még ugyanabban a hónapban kezdeményezte európai elfogatóparancs kibocsátását is, az ügyben azonban egyelőre nem született végleges döntés.

Romanowski ellen 2024 végén adtak ki európai elfogatóparancsot, amelyet később a bíróság hatályon kívül helyezett. Idén februárban azonban a varsói kerületi bíróság újabb európai elfogatóparancsot bocsátott ki ellene.

Ziobro bizonyos feltételekkel hazatérne

A korábban Magyar Péter ellen is kampányoló Ziobro csütörtök este a TV Republika lengyel konzervatív televíziónak azt nyilatkozta, hogy egyelőre nem ismeri a magyar döntés hivatalos indoklását, ezért egyeztetni kíván magyarországi jogi képviselőjével. Hozzátette, hogy az ügyben még van lehetőség jogorvoslatra.

A politikus egy másik, a Polsat News által sugárzott interjúban arról beszélt: ha az Egyesült Államokban kiadatási eljárás indulna ellene, annak előnye lenne, hogy szerinte ott a lengyel kormány nem tudná befolyásolni az igazságszolgáltatást. Ziobro hangsúlyozta, hogy nem fél független bíróság elé állni, és amennyiben hazájában biztosítottak a feltételek, kész visszatérni Lengyelországba.

(MTI)