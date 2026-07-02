veszettségdenevérkanada
Nagyvilág

Arcára szállt egy denevér, veszettségben meghalt egy 11 éves kanadai fiú

24.hu
2026. 07. 02. 09:03
A szülők nem fordultak azonnal orvoshoz, mivel nem láttak sérüléseket gyermekükön, illetve a denevéren sem észleltek szokatlan viselkedést.

Egy 11 éves kanadai fiú veszettségben halt meg, miután rászállt egy denevér az orrára és a szájára álmában, írja a BBC. Az eset 2024-ben történt, amikor a gyermek a családjával a nyaralójukban tartózkodott Ontario városában, derült ki egy hétfőn megjelent esettanulmányból.

Nem mentek rögtön orvoshoz

A jelentés szerint a denevérre felébredő fiú lesöpörte magáról az állatot, édesapja pedig egy edény segítségével megfogta a denevért, majd kiengedte a szabadba.

A szülők nem fordultak azonnal orvoshoz, mivel nem láttak sérüléseket gyermekükön, illetve a denevéren sem észleltek szokatlan viselkedést.

A fiú arcán azonban 19 nappal később  zsibbadás és duzzanat jelentkezett.

A család a jelentés szerint ezt követően sürgősségi ellátást keresett, az orvosok pedig próbálták megállapítani, mi okozhatja a tüneteket. Először egy herpeszvírusok okozta fertőzések kezelésére használt gyógyszert írt fel neki, mert úgy vélték, Bell-féle bénulása lehet, amely az arc egyik oldalának átmeneti bénulásával jár.

Gyorsan romlott az állapota

A gyermek ezután kórházba került, először íny- és szájgyulladást feltételeztek nála, majd másnap visszatért, miután az arca másik oldala is lebénult. A fiúnak 39 fokos láza lett, nyelési nehézségek, zavartság és hallucinációk jelentkeztek nála. Állapota még aznap gyorsan romlani kezdett, így intenzív osztályra került.

Egy kórházi vizsgálat megerősítette, hogy veszettségről van szó, miután a fiúnál egy denevérekben előforduló veszettségvírus egyik változatát is azonosították.

A gyermek a kórházi felvételét követő 17. napon meghalt.

A denevérek egyébként rengeteg potenciális kórokozót hordoznak, ezért világszerte monitorozzák őket a kutatók.

Kapcsolódó
Korábban ismeretlen vírust találtak denevérekben
A mikroorganizmus a henipavírusok közé tartozik.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Lakóépületet és hotelt is támadtak az oroszok Kijevben, többen meghaltak
Nigerben őrizetbe vettek 16 embert, köztük magas rangú rendőrségi személyeket egy új törvény nevében, ami lehetővé teszi a melegek bebörtönzését
Kigyulladt egy tízemeletes épület Antwerpenben, legkevesebb öten meghaltak
Másodszor csaptak le az ukránok Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítójára
Krízistől tart a mezőgazdaság a vendégmunkásstop miatt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik