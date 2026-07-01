Magyar Péter iskolakezdési támogatást jelentett be több százezer családnak

Döntött a TISZA-kormány: több százezer gyermek családja részesül 100.000 forintos iskolakezdési támogatásban

– jelentette be a Facebookon Magyar Péter szerda este.

Részleteket csütörtökre ígért, ugyanakkor később hozzászólásban annyit elárult, a támogatás részben pénz, részben utalvány lesz, illetve hogy a gyermeket egyedül nevelő szülők is jogosultak lesznek.

Hétfőn az Országgyűlés rendkívüli ülésén arról beszélt, hogy a héten tárgyalnak majd a rászoruló gyerekek iskolakezdési támogatásáról, feltehetően ez a mostani bejelentés tárgya is, de konkrétumokat akkor sem említett.