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Belföld

Magyar Péter iskolakezdési támogatást jelentett be több százezer családnak

MTI/Hegedüs Róbert
admin Vaskor Máté
2026. 07. 01. 20:15
MTI/Hegedüs Róbert

Döntött a TISZA-kormány: több százezer gyermek családja részesül 100.000 forintos iskolakezdési támogatásban

– jelentette be a Facebookon Magyar Péter szerda este.

Részleteket csütörtökre ígért, ugyanakkor később hozzászólásban annyit elárult, a támogatás részben pénz, részben utalvány lesz, illetve hogy a gyermeket egyedül nevelő szülők is jogosultak lesznek.

Hétfőn az Országgyűlés rendkívüli ülésén arról beszélt, hogy a héten tárgyalnak majd a rászoruló gyerekek iskolakezdési támogatásáról, feltehetően ez a mostani bejelentés tárgya is, de konkrétumokat akkor sem említett.

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