Bundázás miatt kizártak egy cseh csapatot az Európa Ligából

Az UEFA közleménye szerint bundázás miatt került bajba a klub, márpedig erre nézve szigorú szabályok érvényesek.

2026. július 2-án az UEFA Fellebbviteli Testülete úgy döntött, hogy az MFK Karvinát kizárja a 2026/27-es UEFA Európa-liga részvételéből, mivel a klub nem teljesítette a 2026/27-es UEFA Európa-liga szabályzatának 4.01(g) cikkében előírt részvételi feltételt, azaz közvetlenül és/vagy közvetve részt vett olyan tevékenységben, amelynek célja a mérkőzések eredményének nemzeti szinten történő manipulálása vagy befolyásolása volt

– írta a szervezet.

A Karvina helyére az eredetileg Konferencia Ligában induló Viktoria Plzen lép előre, míg a plzeni csapat megüresedett helyét a Hradec Králové tölti be az EKL-ben.