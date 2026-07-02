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Bundázás miatt kizártak egy cseh csapatot az Európa Ligából

SK Slavia Praha- MFK Karvina bajnoki decemberben.
Oleg Nikishin/Epsilon/Getty Images
SK Slavia Praha- MFK Karvina bajnoki decemberben.
24.hu
2026. 07. 02. 19:05
SK Slavia Praha- MFK Karvina bajnoki decemberben.
Oleg Nikishin/Epsilon/Getty Images
SK Slavia Praha- MFK Karvina bajnoki decemberben.
Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) kizárta az MFK Karvinát minden nemzetközi versenyéből.

Az UEFA közleménye szerint bundázás miatt került bajba a klub, márpedig erre nézve szigorú szabályok érvényesek.

2026. július 2-án az UEFA Fellebbviteli Testülete úgy döntött, hogy az MFK Karvinát kizárja a 2026/27-es UEFA Európa-liga részvételéből, mivel a klub nem teljesítette a 2026/27-es UEFA Európa-liga szabályzatának 4.01(g) cikkében előírt részvételi feltételt, azaz közvetlenül és/vagy közvetve részt vett olyan tevékenységben, amelynek célja a mérkőzések eredményének nemzeti szinten történő manipulálása vagy befolyásolása volt

– írta a szervezet.

A Karvina helyére az eredetileg Konferencia Ligában induló Viktoria Plzen lép előre, míg a plzeni csapat megüresedett helyét a Hradec Králové tölti be az EKL-ben.

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