ügynökaktákkormányhatározatmagyar közlöny
Belföld

Megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat

ÁBTL
Koszticsák Szilárd / MTI
Érdeklődők az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának raktárában a Kulturális Örökség Napjai rendezvényen 2023. szeptember 16-án.
admin D. Kovács Ildikó
2026. 07. 02. 21:56
ÁBTL
Koszticsák Szilárd / MTI
Érdeklődők az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának raktárában a Kulturális Örökség Napjai rendezvényen 2023. szeptember 16-án.
A csütörtökön megjelent határozat szerint a közigazgatási szerveknek át kell adniuk a kezelésükben lévő, 1990. április 8. előtt keletkezett iratokat.

Csütörtökön megjelent a Magyar Közlönyben a kormányhatározat az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló új szabályozás végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekről.

A határozatban a kormány felhívja az irányítása alatt álló közigazgatási szerveket, hogy – az iratkezelésükre és az iratok megőrzésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével – minden, a kezelésükben lévő, 1990. április 8. előtt keletkezett iratot adjanak át – a feladatkörében érintett – közlevéltárnak vagy az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának, amennyiben a feladat végrehajtását az érintett irat minősítése akadályozza, 30 napon belül kezdeményezzék a minősítés feloldását

Több miniszter is feladatot kap

A kabinet felkérte a pénzügyminisztert, hogy – a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel, valamint az igazságügyi miniszterrel együttműködve – biztosítsa a feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési forrást, valamint a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, hogy a kultúráért való felelőssége keretében készítse elő a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló jogszabályok felülvizsgálatát

A kormány felkérte a Magyar Nemzeti Bank elnökét, hogy az MNB kezelésében lévő, 1990. április 8. előtt keletkezett iratok vonatkozásában a közigazgatási szervekhez hasonlóan járjon el.

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