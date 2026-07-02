vízellátásmosdóstűzcsaphőség
Belföld

Több mint 2000 ember vízellátását sodorta veszélybe egy férfi, aki megnyitott egy tűzcsapot Mosdóson

vízcsap
rendőrség
admin D. Kovács Ildikó
2026. 07. 02. 16:01
vízcsap
rendőrség
Több mint 110 köbméter ivóvíz folyt el egy megnyitott földalatti tűzcsapból Mosdóson, miután egy helyi férfi a környékbeli gyerekek szórakoztatására használta a berendezést.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozást folytat egy 29 éves mosdósi lakos ellen, aki a gyanú szerint június 28-án, a kora esti órákban megnyitott egy földalatti tűzcsapot a településen.

A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi a környékbeli gyermekek szórakoztatása érdekében nyitotta meg az utcájukban lévő tűzcsapot, a berendezést azonban később már nem tudta visszazárni. Bár szakszerű segítséget kért, a helyszínre érkezéséig jelentős mennyiségű víz ömlött ki.

Az eset következtében mintegy 110 köbméter ivóvíz folyt el az utcán. A vízveszteség nemcsak Mosdós, hanem a szomszédos Nagyberki ellátását is veszélyeztette: a két település lakóházainak és közintézményeinek folyamatos vízellátása került kockázatba. A hatóságok szerint az incidens összesen több mint kétezer embert érinthetett.

A nyomozók rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, majd elfogták és előállították a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságra. A 29 éves férfit gyanúsítottként hallgatták ki közérdekű üzem működésének megzavarása miatt.

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