Több mint 2000 ember vízellátását sodorta veszélybe egy férfi, aki megnyitott egy tűzcsapot Mosdóson

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozást folytat egy 29 éves mosdósi lakos ellen, aki a gyanú szerint június 28-án, a kora esti órákban megnyitott egy földalatti tűzcsapot a településen.

A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi a környékbeli gyermekek szórakoztatása érdekében nyitotta meg az utcájukban lévő tűzcsapot, a berendezést azonban később már nem tudta visszazárni. Bár szakszerű segítséget kért, a helyszínre érkezéséig jelentős mennyiségű víz ömlött ki.

Az eset következtében mintegy 110 köbméter ivóvíz folyt el az utcán. A vízveszteség nemcsak Mosdós, hanem a szomszédos Nagyberki ellátását is veszélyeztette: a két település lakóházainak és közintézményeinek folyamatos vízellátása került kockázatba. A hatóságok szerint az incidens összesen több mint kétezer embert érinthetett.

A nyomozók rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, majd elfogták és előállították a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságra. A 29 éves férfit gyanúsítottként hallgatták ki közérdekű üzem működésének megzavarása miatt.