Végleg megszerezte magyar válogatott játékosát az ETO FC

A 23 éves hátvéd tavaly nyár óta Dunaszerdahelyről szerepelt kölcsönben a győrieknél. Remek szezont produkált az ETO-val, hiszen 39 tétmérkőzésen három gólt szerzett, ráadásul bajnoki címet nyert a Ferencváros előtt. Csinger új szerződése 2029-ig köti a győri csapathoz.

Jó játékával Marco Rossi figyelmét is felkeltette, június 5-én bemutatkozott a válogatottban is a Finnország ellen 2-1-re megnyert barátságos mérkőzésen.