eto fcsportfocilabdarúgás
Foci

Végleg megszerezte magyar válogatott játékosát az ETO FC

Csinger Márk és a finn Joel Pohjanpalo.
Hegedüs Róbert / MTI
Csinger Márk és a finn Joel Pohjanpalo.
24.hu
2026. 07. 02. 20:06
Csinger Márk és a finn Joel Pohjanpalo.
Hegedüs Róbert / MTI
Csinger Márk és a finn Joel Pohjanpalo.
A bajnoki címvédő ETO FC labdarúgócsapata bejelentette, hogy szerződtette Csinger Márkot.

A 23 éves hátvéd tavaly nyár óta Dunaszerdahelyről szerepelt kölcsönben a győrieknél. Remek szezont produkált az ETO-val, hiszen 39 tétmérkőzésen három gólt szerzett, ráadásul bajnoki címet nyert a Ferencváros előtt. Csinger új szerződése 2029-ig köti a győri csapathoz.

Jó játékával Marco Rossi figyelmét is felkeltette, június 5-én bemutatkozott a válogatottban is a Finnország ellen 2-1-re megnyert barátságos mérkőzésen.

Kapcsolódó
Belga és szaúdi tapasztalattal bír az ETO új sportigazgatója
A belga Sander Van Praet fenntartható és fejlődésorientált klubot építene.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Bántóan simán verték a franciák Svédországot, Mbappé megelőzte Klosét az örök góllövőlistán

Friss

Népszerű

Összes
Áder János
Áder János ultimátumot adott Magyar Péternek
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik