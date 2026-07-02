Mégis fizet hathavi juttatást a kormány az előző kabinet államtitkárainak

Az RTL Híradó kérdésére a Miniszterelnökség megerősítette, hogy folyamatban van az előző kormány államtitkárainak végkielégítésének kifizetése. A volt minisztereknek járó pénzt ugyanakkor – kérésük szerint – civil szervezeteknek utalnák át.

Arra nem válaszoltak, miért fizetik ki a végkielégítéseket, miután Magyar Péter korábban ennek ellenkezőjét ígérte.

A kérdés azután merült fel, miután a Telex megírta, a különböző minisztériumok megkezdték a távozó fideszes államtitkárok hathavi juttatásának (kvázi-végkielégítésének) kifizetését. A gyakorlatról a Miniszterelnökség mellett öt minisztériumot kérdezett meg a lap, de választ nem kaptak. Információik szerint a Gazdasági és energetikai Minisztérium már fizetett a volt Energiaügyi Minisztérium távozó vezetőinek, ahogy a Külügyminisztérium is elküldte a volt dolgozóknak járó pénzt.

Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, nem szeretne hathavi pénzt fizetni a távozó minisztereknek és államtitkároknak.

Még véletlenül se jusson eszükbe felvenni a búcsúpénzt, miután tönkretették az országunkat. Akármit is nyilatkoznak, nem fogják megkapni

– mondta a miniszterelnök az első kormányülést követő sajtótájékoztatón Ópusztaszeren.

Magyar Péter szerint a juttatás kiutalásához a miniszterek esetében a miniszterelnök aláírása, az államtitkároknál pedig miniszteri ellenjegyzés szükséges. Ezt ígérete szerint nem fogják megadni. Később azt is mondta, hogy nem kivételeznek a miniszterek, államtitkárok között, senki sem kapja meg a pénzt – idézte fel a Telex.