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Belföld

200 civil állatvédő szervezet támogatásáról intézkedett Gajdos László

Gajdos László
Adrián Zoltán / 24.hu
Gajdos László élő környezetért felelős miniszter
admin D. Kovács Ildikó
2026. 07. 02. 21:17
Gajdos László
Adrián Zoltán / 24.hu
Gajdos László élő környezetért felelős miniszter
Kifizetik a Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott, eddig még el nem bírált állatvédelmi támogatásokat.

Felülvizsgálta a Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket, és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások folyósításáról Gajdos László élő környezetért felelős miniszter.

A tárcavezető csütörtökön, Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy július 1-jén megkezdte működését az Állatjólétért Felelős Helyettes Államtitkárság.

Gajdos László közlése szerint a következő időszakban több, az állatjólétet érintő intézkedést is bejelentenek majd.

Első lépésként a miniszter áttekintette a Bethlen Gábor Alaphoz érkezett támogatási kérelmeket, és döntött a még függőben lévő kifizetések teljesítéséről. Tájékoztatása szerint az így folyósított források mintegy 200 civil állatvédő szervezet működését és munkáját segítik.

A miniszter hangsúlyozta, hogy az állatjóléti terület megerősítése és az állatvédő szervezetek támogatása az új államtitkárság kiemelt feladatai közé tartozik.

(MTI)

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