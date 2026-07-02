200 civil állatvédő szervezet támogatásáról intézkedett Gajdos László

Felülvizsgálta a Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket, és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások folyósításáról Gajdos László élő környezetért felelős miniszter.

A tárcavezető csütörtökön, Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy július 1-jén megkezdte működését az Állatjólétért Felelős Helyettes Államtitkárság.

Gajdos László közlése szerint a következő időszakban több, az állatjólétet érintő intézkedést is bejelentenek majd.

Első lépésként a miniszter áttekintette a Bethlen Gábor Alaphoz érkezett támogatási kérelmeket, és döntött a még függőben lévő kifizetések teljesítéséről. Tájékoztatása szerint az így folyósított források mintegy 200 civil állatvédő szervezet működését és munkáját segítik.

A miniszter hangsúlyozta, hogy az állatjóléti terület megerősítése és az állatvédő szervezetek támogatása az új államtitkárság kiemelt feladatai közé tartozik.

(MTI)