Nyolc nappal a földrengés után élve mentettek ki egy férfit a romok alól Venezuelában – videó

Csütörtökön sikerült kimenteni a romok közül a 44 éves Hernán Alberto Gil Florest a venezuelai Catia La Mar városában, ahol 8 nappal ezelőtt a földrengések következtében összeomlott egy bevásárlóközpont parkolója. A férfi mintegy kilenc méter mélyen rekedt a törmelék alatt – írja a CNN.

A chilei tűzoltóság tájékoztatása szerint a férfi a kimentés után jó állapotban volt, és azonnal kórházba szállították. A mentőakció összesen 70 órán át tartott, és több ország szakemberei vettek részt benne.

A feleség halottnak hitte

Gil Flores biztonsági őrként dolgozott a bevásárlóközpontban. A mentők először szerdán tudták kamerával azonosítani a helyzetét: felvételeken látszott, ahogy egy szűk résen keresztül integet a kezével a vastag betonrétegek alatt. A szakemberek ezután folyamatos kapcsolatot tartottak vele, vizet, élelmet és gyógyszereket juttattak le hozzá tömlők és fecskendők segítségével.

A férfi felesége, Gusbimar Gonzales elmondta, hogy napokig azt hitte, férje meghalt a katasztrófában. Miután azonban kiderült, hogy életben van, újra reménykedni kezdett. Hozzátette: gyermekeik már otthon várják a hazatérését.

Óriási munka zajlott

A mentést rendkívül bonyolulttá tette, hogy az épület továbbra is instabil volt, és a mentőalakulatoknak folyamatos omlásveszéllyel kellett számolniuk. A szakemberek szerint ilyen hosszú idő után rendkívül ritka, hogy valakit élve találjanak meg. A földrengések utáni úgynevezett „aranyidőszak” általában az első 72 óra, ezt követően a túlélés esélyei drasztikusan csökkennek.

A mentőegységek vasárnap kaptak jelzést arról, hogy valaki még életben lehet a Galerías Playa Grande bevásárlóközpont romjai alatt. A túlélő jelenlétét radarral és hangérzékelő berendezésekkel erősítették meg. Az ezt követő három napban nemzetközi csapatok dolgoztak azon, hogy biztonságos utat alakítsanak ki a férfihoz, aki a beszámolók szerint szavaival biztatta a mentőket.

Már most nagyon magas a halálos áldozatok hivatalos száma

A venezuelai hatóságok legfrissebb adatai szerint a földrengések halálos áldozatainak száma már meghaladja a 2200-at, de a tényleges szám ennél jóval magasabb lehet. La Guaira a legsúlyosabban érintett térségek közé tartozik, ahol a mentési munkálatok továbbra is folynak. Egy helyi igazságügyi szakértő szerint az egyik ideiglenes halottasházban naponta mintegy 400 holttestet dolgoznak fel.

Arról, hogy milyen volt átélni a földrengéseket, egy Venezuelában élő magyar férfi beszélt lapunknak. És ahogy arról szintén beszámoltunk, több nap után élve mentettek ki a romok közül két kisfiút, egy apát a fiával együtt, valamint egy kismamát a 18 napos kisfiával.