Árulás, ha a legjobb barátnőd filmre viszi a párkapcsolati válságodat?

Hogy viselnéd, ha életed legtragikusabb történéseit egy szeretted filmvászonra vinné? Vajon tudnád értekelni a drámai ívet és a rendezői bravúrokat, vagy inkább kizsákmányolva éreznéd magad? Dühösen és szégyenkezve, mint akit kiraboltak vagy átvertek.
Ezekre a dilemmákra is keresi a választ Pedro Almodóvar új filmjében, a Keserű karácsonyban. Nemcsak a nézőnek, de talán kicsit saját magának is felteszi a kérdést, hogy mennyire megbocsátható egy történetmesélőnek, ha valós emberek valós kríziseiből farag igazán ütős alkotást.
A rendező, aki elképzelt egy rendezőt
A cikk tartalmából
Cikkünkből többek közt kiderül:
- Hogyan kapcsolódik a film cselekménye Almodóvar személyéhez?
- Miként vesz fordulatot szereplőink élete egy férfi sztriptízbárban?
- Megférnek egymás mellett a könnyfakasztó pillanatok és a poénok?
- Ki kerül ki győztesen a képzelet és a tények csatájából?
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