Árulás, ha a legjobb barátnőd filmre viszi a párkapcsolati válságodat?

Hogy viselnéd, ha életed legtragikusabb történéseit egy szeretted filmvászonra vinné? Vajon tudnád értekelni a drámai ívet és a rendezői bravúrokat, vagy inkább kizsákmányolva éreznéd magad? Dühösen és szégyenkezve, mint akit kiraboltak vagy átvertek.

Ezekre a dilemmákra is keresi a választ Pedro Almodóvar új filmjében, a Keserű karácsonyban. Nemcsak a nézőnek, de talán kicsit saját magának is felteszi a kérdést, hogy mennyire megbocsátható egy történetmesélőnek, ha valós emberek valós kríziseiből farag igazán ütős alkotást.

A rendező, aki elképzelt egy rendezőt