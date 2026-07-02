drámafilmtvkeserű karácsonykritika
Kultúra

Árulás, ha a legjobb barátnőd filmre viszi a párkapcsolati válságodat?

Cirko
Keserű karácsony
admin Ács Anna Mária
2026. 07. 02. 19:05
Cirko
Keserű karácsony
Elismert művésznek lenni sokak által vágyott állapot. De vajon hányan lennének készek ezért saját, vagy akár a hozzájuk legközelebb állók életét kiárusítani? A jelek szerint Pedro Almodóvar biztosan, aki egy többrétegű filmben mesélte el, olykor milyen kegyetlen állatfaj a filmrendező. Keserű karácsony kritika.

Hogy viselnéd, ha életed legtragikusabb történéseit egy szeretted filmvászonra vinné? Vajon tudnád értekelni a drámai ívet és a rendezői bravúrokat, vagy inkább kizsákmányolva éreznéd magad? Dühösen és szégyenkezve, mint akit kiraboltak vagy átvertek.

Ezekre a dilemmákra is keresi a választ Pedro Almodóvar új filmjében, a Keserű karácsonyban. Nemcsak a nézőnek, de talán kicsit saját magának is felteszi a kérdést, hogy mennyire megbocsátható egy történetmesélőnek, ha valós emberek valós kríziseiből farag igazán ütős alkotást.

A rendező, aki elképzelt egy rendezőt

A cikk tartalmából

Cikkünkből többek közt kiderül:

  • Hogyan kapcsolódik a film cselekménye Almodóvar személyéhez?
  • Miként vesz fordulatot szereplőink élete egy férfi sztriptízbárban?
  • Megférnek egymás mellett a könnyfakasztó pillanatok és a poénok?
  • Ki kerül ki győztesen a képzelet és a tények csatájából?
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