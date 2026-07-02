A Védvonal a rákbeteg Ákost gyalázó kommentek miatt intézkedett

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtökön közleményben tudatta, hogy a Védvonal nevében Czunyiné Bertalan Judit felszólítással fordult az egyik legnagyobb hazai hírportál vezetéséhez, hogy haladéktalanul távolítsák el azokat a gyűlöletkeltő és emberi méltóságot sértő kommenteket a portál közösségi felületéről, amelyek a Kovács Ákos énekes-dalszerző súlyos betegségéről szóló cikk alatt jelentek meg.

Ákos szerdán jelentette be, hogy rosszindulatú daganatos megbetegedéssel diagnosztizálták, és már meg is műtötték. Jelenleg stabil állapotban van, otthon lábadozik. Állapota miatt a 2026 nyarára tervezett fellépéseit lemondta.

A gyűlöletkeltő, a betegségen gúnyolódó kommentek eltávolítására kérték a portált

A Fidesz közleményében azt írják, a Védvonal megdöbbenéssel tapasztalta, hogy a hírportál közösségi felületén tömegesen olyan hozzászólások jelentek meg, és maradtak hosszú időn keresztül nyilvánosan elérhetők, melyek egy civilizált, demokratikus közösségben elfogadhatatlanok.

Nem politikai kritikáról, világnézeti vitáról vagy a közszereplők fokozott tűrési kötelezettségének határairól beszélünk, hanem arról, hogy egy súlyos betegséggel küzdő ember szenvedése nyilvános szórakozássá válhatott egy országos médium hivatalos közösségi felületén

– fogalmazott a Védvonal vezetője.

A Védvonal felhívta a figyelmet, hogy a moderáció hiánya ilyen esetekben nem pusztán technikai mulasztás, hanem olyan társadalmi üzenetté válhat, amely azt közvetíti, hogy egy súlyosan beteg ember halálának kívánása, megalázása és embertelen kigúnyolása belefér a demokratikus nyilvánosság kereteibe. Mint írják, különösen aggasztó, hogy mindez egy olyan szerkesztőség közösségi felületén történhetett meg, amely rendszeresen emeli fel a szavát a gyűlöletbeszéd, a társadalmi kirekesztés és az emberi jogok megsértése ellen.

A Védvonal felszólította az érintett hírportált, hogy haladéktalanul vizsgálja felül a kifogásolt hozzászólásokat; távolítsa el az emberi méltóságot sértő, gyűlöletkeltő, a betegségen gúnyolódó vagy halált kívánó kommenteket; helyezzen el jól látható moderátori tájékoztatást arról, hogy az ilyen tartalmakkal szemben zéró toleranciát alkalmaznak; s végül vizsgálja felül moderációs gyakorlatát annak érdekében, hogy hasonló esetek a jövőben ne fordulhassanak elő.

A Védvonal nevű országos hálózat létrehozását Kocsis Máté jelentette be májusban, a Fidesz támogatói elleni állítólagos jogsértések dokumentálása, jogi kezelése és nyilvánosságra hozása érdekében.