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Sport

Családi okok miatt lemondta a világbajnokságot Szatmári András

Szatmári András a férfi kard egyéni versenyének selejtezőjében a tbiliszi vívó-világbajnokságon 2025. július 24-én.
Czeglédi Zsolt / MTI
Szatmári András a férfi kard egyéni versenyének selejtezőjében a tbiliszi vívó-világbajnokságon 2025. július 24-én.
24.hu
2026. 07. 02. 19:29
Szatmári András a férfi kard egyéni versenyének selejtezőjében a tbiliszi vívó-világbajnokságon 2025. július 24-én.
Czeglédi Zsolt / MTI
Szatmári András a férfi kard egyéni versenyének selejtezőjében a tbiliszi vívó-világbajnokságon 2025. július 24-én.
A Magyar Vívó Szövetség közleménye szerint saját kérésére kimaradt a vb-keretből Szatmári András, olimpiai ezüst-, és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok magyar kardvívó.

A klasszis kardozó az MVSZ cikke szerint családi okok miatt kérte Boczkó Gábor szövetségi kapitányt, hogy tekintsen el a beválogatásától. Helyére Tóth Bertalan került be a válogatottba, aki Dallos Benedekhez, illetve a szintén kardozó Spiesz Annához, a párbajtőröző Borsody Emmához és a tőröző Papp Jázminhoz hasonlóan első felnőtt világbajnokságán lép majd pástra.

Női kardban Katona Renáta került be Pusztai Liza helyére, míg női tőrben az Eb-n csak egyéniben szerepelt Lupkovics Dóra ezúttal csapatban is vív majd.

A világbajnokságot július 22. és 30. között rendezik Hongkongban.

Magyar vb-csapat

férfiak:

kard: Rabb Krisztián (Vasas), Szilágyi Áron (Vasas), Tóth Bertalan (TFSE), Dallos Benedek (Vasas)

párbajtőr: Nagy Dávid (Vasas), Koch Máté (Vasas), Andrásfi Tibor (BVSC), Siklósi Gergely (Honvéd)

tőr: Szemes Gergő (FTC), Dósa Dániel (Törekvés), Tóth Gergely (FTC), Mihályi Andor (Ludovika)

nők:

kard: Battai Sugár (DEAC), Spiesz Anna (Vasas), Szűcs Luca (BVSC), Katona Renáta (Vasas)

párbajtőr: Muhari Eszter (Tatabánya), Büki Lili (Tatabánya), Borsody Emma (BVSC), Nagy Blanka (Debreceni SI)

tőr: Pásztor Flóra (Törekvés), Kondricz Kata (Honvéd), Papp Jázmin (FTC), Lupkovics Dóra (Honvéd)

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