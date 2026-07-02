Családi okok miatt lemondta a világbajnokságot Szatmári András

A klasszis kardozó az MVSZ cikke szerint családi okok miatt kérte Boczkó Gábor szövetségi kapitányt, hogy tekintsen el a beválogatásától. Helyére Tóth Bertalan került be a válogatottba, aki Dallos Benedekhez, illetve a szintén kardozó Spiesz Annához, a párbajtőröző Borsody Emmához és a tőröző Papp Jázminhoz hasonlóan első felnőtt világbajnokságán lép majd pástra.

Női kardban Katona Renáta került be Pusztai Liza helyére, míg női tőrben az Eb-n csak egyéniben szerepelt Lupkovics Dóra ezúttal csapatban is vív majd.

A világbajnokságot július 22. és 30. között rendezik Hongkongban.