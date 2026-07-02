Családi okok miatt lemondta a világbajnokságot Szatmári András

A klasszis kardozó az MVSZ cikke szerint családi okok miatt kérte Boczkó Gábor szövetségi kapitányt, hogy tekintsen el a beválogatásától. Helyére Tóth Bertalan került be a válogatottba, aki Dallos Benedekhez, illetve a szintén kardozó Spiesz Annához, a párbajtőröző Borsody Emmához és a tőröző Papp Jázminhoz hasonlóan első felnőtt világbajnokságán lép majd pástra.
Női kardban Katona Renáta került be Pusztai Liza helyére, míg női tőrben az Eb-n csak egyéniben szerepelt Lupkovics Dóra ezúttal csapatban is vív majd.
A világbajnokságot július 22. és 30. között rendezik Hongkongban.
Magyar vb-csapat
férfiak:
kard: Rabb Krisztián (Vasas), Szilágyi Áron (Vasas), Tóth Bertalan (TFSE), Dallos Benedek (Vasas)
párbajtőr: Nagy Dávid (Vasas), Koch Máté (Vasas), Andrásfi Tibor (BVSC), Siklósi Gergely (Honvéd)
tőr: Szemes Gergő (FTC), Dósa Dániel (Törekvés), Tóth Gergely (FTC), Mihályi Andor (Ludovika)
nők:
kard: Battai Sugár (DEAC), Spiesz Anna (Vasas), Szűcs Luca (BVSC), Katona Renáta (Vasas)
párbajtőr: Muhari Eszter (Tatabánya), Büki Lili (Tatabánya), Borsody Emma (BVSC), Nagy Blanka (Debreceni SI)
tőr: Pásztor Flóra (Törekvés), Kondricz Kata (Honvéd), Papp Jázmin (FTC), Lupkovics Dóra (Honvéd)