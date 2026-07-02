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Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2026. július 2.

Magyar Péter, Köböl Anita
Hegedüs Róbert / 24.hu
Magyar Péter miniszterelnök a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatón 2026. július 2-án. Mellette Köböl Anita kormányszóvivő.
admin D. Kovács Ildikó
2026. 07. 02. 20:23
Magyar Péter, Köböl Anita
Hegedüs Róbert / 24.hu
Magyar Péter miniszterelnök a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatón 2026. július 2-án. Mellette Köböl Anita kormányszóvivő.
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