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A nap legfontosabb hírei – 2026. július 2.
Hegedüs Róbert / 24.hu
Magyar Péter miniszterelnök a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatón 2026. július 2-án. Mellette Köböl Anita kormányszóvivő.
Hegedüs Róbert / 24.hu
Magyar Péter miniszterelnök a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatón 2026. július 2-án. Mellette Köböl Anita kormányszóvivő.
Iskolakezdési támogatás, ultimátum, vendégmunkásstop.
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