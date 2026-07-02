Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza-kormány javasolni fogja, hogy vármegyék helyett újra hivatalosan is megyék legyenek, a kormányhivatalok vezetőit pedig főispán helyett ismét kormánymegbízottaknak nevezzék.

A Fidesz az Alaptörvény 11. módosításának részeként, 2023. január 1-jétől nevezte át a megyéket és a kormányhivatali vezetőket történelmi elnevezéseikre. A lépés értelemszerűen sok kritikát kiváltott a retrográd jellege miatt.

A miniszterelnök már egy másik, a szerdai kormányülésen tárgyalt népszerű intézkedés tervét is adagolta a nyilvánosság számára a fél háromkor kezdődő kormányzati sajtótájékoztató előtt. Előre elárulta azt is, hogy kik lesznek jogosultak a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásra.