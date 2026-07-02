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Élet-Stílus

Ünnepelt gyereksztár, hírhedt partikirálynő, nagy visszatérő – 40 éves lett Lindsay Lohan

Samir Hussein / Getty Images
Lindsay Lohan részt vesz a Nobu One Za’beel megnyitó partiján a One Only One Za’beel szállodában 2026. január 15-én Dubajban, az Egyesült Arab Emírségekben.
24.hu
2026. 07. 02. 11:22
Samir Hussein / Getty Images
Lindsay Lohan részt vesz a Nobu One Za’beel megnyitó partiján a One Only One Za’beel szállodában 2026. január 15-én Dubajban, az Egyesült Arab Emírségekben.
Lindsay Lohan gyerekszínészként robbant be Hollywoodba, majd a kétezres évek egyik legnagyobb tinisztárjává vált olyan filmekkel, mint az Apád-anyád idejöjjön!, a Nem férek a bőrödbe és a Bajos csajok. Karrierjét azonban hosszú évekre háttérbe szorították a botrányok, a függőségei és a folyamatos bulvárfigyelem. Az elmúlt években aztán látványos fordulatot vett az élete: Dubajba költözött, férjhez ment, gyereke született, és a Netflixnek hála a képernyőre is visszatért. A nagy comebacket a Nem férek a bőrödbe folytatása pecsételte meg, melynek köszönhetően Lohan ismét a reflektorfénybe került. A színésznő 40. születésnapja alkalmából galériával tekintünk vissza eddigi életére.
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