Újabb Wizz Air-káosz Párizsban, egy repülőnyi utas rekedt odakint

Két héten belül másodszor hagyott körülbelül 200 utast a párizsi Orly repülőtéren a Wizz Air.

A 24.hu-nak helyszínen tartózkodó olvasók számoltak be arról, hogy vasárnap 21 óra 55 perckor szállt volna fel a gépük a reptérről, de nem sokkal előtte a Wizz Air applikációjában feltűnt nekik, hogy 23 óra 9 percre tették át az indulást.

22 óra 40 perckor aztán közölték velük, valószínűleg átviszik őket a Charles de Gaulle reptérre, merthogy ott szállt le az a gép, amivel őket Budapestre vinnék. Ebből végül semmi nem lett, a repülő üresen visszatért Magyarországra, az embereket pedig kiterelték az utasváróba az Orly-n.

Az egyik utas arról számolt be, hogy étlen-szomjan várakoztak itt órákat, sokan a földön aludtak gyerekekkel, mígnem hajnal ötkor elvitték őket egy szállodába aludni. Itt azonban csak hétfőn délig maradhattak, miközben próbálták kideríteni, hogyan juthatnak haza. Állítólag még az is felmerült, hogy nekik kell kifizetniük a négycsillagos hotelben az ott töltött „éjszakát”, de ezt végül elengedték nekik.

A protokoll szerint ilyenkor a légitársaságnak fel kellene ajánlania egy másik járatot, amivel hazautazhatnának a törölt járat utasai, de az applikációban ez az opció valamiért fel sem ugrott.

A Wizz Air az utasok szerint egy automatikus sms-en kívül semmiről nem tájékoztatta őket. A legtöbben belefáradtak a várakozásba és 100 ezer forintos jegyáron másik légitársasággal repülnek haza inkább.

A cég megkeresésünkre közölte: a tegnap 21:55-kor induló W6 2368 számú járatot kénytelenek voltak átütemezni technikai problémák miatt, amely átütemezésről és az ezzel kapcsolatos tudnivalókról sms-ben és e-mailben is értesítették az érintett utasokat.

Az esetleges kellemetlenségekért ezúton is elnézést kérünk, az érintett utasok szállás- és egyéb költségeit utólag észszerű összeghatárig természetesen megtérítjük, ehhez a Wizz Air felületein vagy ügyfélszolgálatánál kell elindítania az igénylést, és a számlák másolatát is be kell mutatni. A Wizz Air számára továbbra is utasai és személyzete biztonsága a legfontosabb