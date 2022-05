Szexuális zaklatással vádolják Elon Muskot

Szexuális zaklatással vádolja Elon Muskot az általa alapított és tulajdonolt SpaceX egyik légiutas-kísérője, melyet az áldozat állítása szerint dokumentumokkal is tudja igazolni – adta hírül az Insider.

A nő állítása szerint az eset még 2016-ban történt, amikor Musk a péniszét mutogatta neki, miközben lábát simogatta és felajánlotta, hogy erotikus masszázsért cserébe vesz neki egy lovat.

2018-ban a SpaceX 250 ezer dollárt (több mint 90 millió forintot) fizetett a cég vállalati repülőgép-flottájánál dolgozó nőnek a szexuális zaklatás miatti kereset elsimítására.

A történet részletei a nő nyilatkozatából, e-mailekből, és további dokumentumokból származnak. A nyilatkozat szerint egyébként már a légiutas-kísérői állása elején azt tanácsolta neki a cég, hogy szerezzen masszőr-képesítést Musk számára.

Az Insider az esettel kapcsolatban megkereste Elon Muskot, aki időt kért a válaszára, ugyanis szerinte ebben a történetben „sokkal több van”. A milliárdos véleménye szerint, ha hajlamos lenne a szexuális zaklatásra, akkor nem valószínű, hogy 30 éves pályafutása alatt ez lenne az első eset, ami kiderül róla, továbbá a támadást politikailag motiváltnak nevezte. Ennél bővebb választ azonban nem küldött.

A Twitter megvásárlására készülő Musk az ügy kirobbanása előtt két nappal, szerdán posztolt arról a közösség médiában, hogy politikai támadások vannak készülőben ellene, miután a közelgő amerikai félidős választások előtt hitet tett a republikánus párt mellett.

Political attacks on me will escalate dramatically in coming months

— Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2022