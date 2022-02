Szijjártó: Ukrajnában 191, Oroszországban 154 magyar regisztrált konzuli védelemre

Továbbra is mindent megteszünk, hogy megvédjük a magyar embereket a háború hatásaitól, mondta Szijjártó Péter csütörtökön Facebookon közzétett videójában. A külügyminiszter beszélt arról is, hogy a magyar nagykövetség továbbra is teljes létszámmal működik, eddig hatvan hívást fogadtak, de továbbra is rendelkezésre állnak.

Szijjártó jelezte, hogy ha a telekommunikációs szolgáltatás épp nem működik Kijevben, akkor nem elérhető a konzuli szolgálat. Ide eddig nyolcvanan telefonáltak.

Ukrajnában eddig 191, míg Oroszországban 154 magyar regisztrált eddig konzuli védelemre, velük folyamatos a kapcsolattartás, hangsúlyozta Szijjártó.