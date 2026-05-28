Az USA „védekező” légicsapást mért egy iráni kikötővárosra, miután tüzet nyitottak egy amerikai tankerra

Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP
Lehorgonyzott tankerek a Hormuzi-szorosban, Bandar-Abbásznál.
admin Dienes Gábriel
2026. 05. 28. 06:35
Lehorgonyzott tankerek a Hormuzi-szorosban, Bandar-Abbásznál.
Az amerikaiak szerint a támadás teljességgel védekező jellegű volt.

Az amerikai hadsereg légicsapást mért az iráni Bandar-Abbász kikötővárosban található földi drónkilövő állomásra – közölte csütörtökön egy amerikai katonai forrás hírügynökségekkel.

A forrás szerint az amerikai hadsereg lelőtt négy iráni támadó drónt, majd csapást mért arra a kilövő állomásra, amely az ötödik drónt tervezte elindítani.

Az amerikaiak azt állítják, hogy az akció tisztán védekező jellegű volt, mivel az iráni drónművelet fenyegetést jelentett az erőikre és a kereskedelmi hajózásra a Hormuzi-szorosban.

Az iráni Tasnim hírügynökség egy katonai forrásra hivatkozva azt írta, hogy a Forradalmi Gárda haditengerészete tüzet nyitott egy amerikai olajszállító tartályhajóra, amely megpróbált áthaladni a szoroson. A hajó visszafordult. A forrás szerint az amerikai hadsereg ezután lőtte Bandar-Abbászt, ahol helyiek három robbanásról számoltak be.

Az amerikai hadsereg kedden is a Hormuzi-szoros partjainál bombázta Iránt annak ellenére, hogy elvileg tűzszünet van érvényben a felek között.

Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán hétfőn még arról írt, hogy a konfliktus lezárását célzó egyeztetések Iránnal „szépen haladnak”. Kedden aztán Marco Rubio külügyminiszter már azt nyilatkozta, hogy  „még néhány napig” eltart a megállapodás szövegének elfogadása.

