Megsérült a térde, így jobb híján megteremtette a magyar pornót

Belőled még nagy művész lesz

– mondja az első blikkre nyolc-kilenc éves Istvánkának az édesanyja, amikor az megmutatja, miket fotózott. A mama ekkor még természetesen nem tudja, hogy bizonyos szempontból igaza lesz, fia valóban olyan kompozíciókba fogja rendezni az embereket, amitől híres lesz, és attól függően, hogy a pornót művészetnek tartjuk-e, Istvánkára tényleg rengetegen fognak felnézni.

A szép nőket fotózó, a szépség által megbabonázott Kovács István aztán felcseperedve aktfotós lesz, aki ha kell, munkahelyén, a húskampókról lógó disznótetemek mellett fotózza a modelljeit. Fotós és húsipari karrierjét aztán egy térdsérülés töri ketté, amely jócskán korlátozza a mozgásában. Így jobb híján másba fog: megteremti a magyar pornóipart.