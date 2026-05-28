Közel 3 millióval vágná meg a saját fizetését Magyar Péter, így bruttó 5,1 milliót vihet haza havonta

A Tisza csütörtökön benyújtott törvényjavaslata alapján radikálisan megvágják nemcsak az országgyűlési képviselők, frakcióvezetők, miniszterek, de a miniszterelnök fizetését is. A Telex számítása alapján Magyar Péter miniszterelnök havi illetménye is hárommillió forinttal csökkenne.

A jelenleg hatályos szabályok alapján az országgyűlési képviselők tiszteletdíja a tárgyévet megelőző év nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresetek háromszorosa, ami jelenleg bruttó 2,18 millió forint. Magyar Péter esetében ehhez jönne még hozzá a miniszterelnöki fizetés, ami az Országgyűlés elnökének tiszteletdíjához van kötve, mely a mostani szabályozás szerint a képviselői tiszteletdíj 2,7-szerese. Ez július elsejétől 5,89 millió forint lenne.

Így 2026 júliusától valamivel több mint havi 8 millió forint járna a miniszterelnöknek, ám ha az Országgyűlés megszavazza a fizetések csökkentését, akkor Magyar Péter júliustól képviselőként bruttó 1,3 millió forintot, miniszterelnökként pedig bruttó 3,8 millió forintot keresne.

Tehát összesen bruttó 5 120 117 forintot.

A Tisza Párt javaslata egyébként jelentősen szűkítené a képviselők által igénybe vehető juttatásokat, támogatásokat. A lakás- vagy szállodahasználat költsége 31%-kal, az irodabérletre fordítható összeg 52%-kal, a képviselői munkát segítő alkalmazottakra fordítható keret 30%-kal csökkenne.

Magyar Péter korábban az RTL-nek adott interjújában arra is kitért, hogy csökkentik az állami cégvezetők, felügyelőbizottsági, igazgatósági tagok, valamint a polgármesterek fizetését is. Algyő polgármestere bejelentette, hogy lemond, ha csökkentik a fizetését. Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester, volt ellenzéki miniszterelnök-jelölt is tiltakozott a fizetéscsökkentés ellen.