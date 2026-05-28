Péterfalvi Attila: A visszavonásnál már nem akadályozhatja nemzetbiztonsági érdek a diplomata útlevellel rendelkezők neveinek kiadását

A diplomata útlevelek visszavonása esetén Péterfalvi Attila szerint már nem merülhet fel olyan nemzetbiztonsági érdek, amely akadálya lehet annak, hogy nyilvánosságra kerüljön a kedvezményezettek névsora – erről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke beszélt a 24.hu-nak. Emlékeztetett arra, hogy Rogán Antal egy évvel ezelőtt azzal utasított vissza egy közadatkérést, hogy nemzetbiztonsági érdeket veszélyeztetne, ha a külügyi tárca közzétenné, kik rendelkeznek diplomata-útlevéllel az országban.

2025 áprilisában a Hvg.hu próbált információkat szerezni az ügyben a Szijjártó Péter által vezetett Külgazdasági és Külügyminisztériumtól. Arról érdeklődtek, hogy Dzsudzsák Balázs, Balog Zoltán, Habony Árpád, illetve a Matolcsy család tagjai kaptak-e zöld útlevelet. A KKM a válaszadásban Rogán Antaltól, a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a polgári titkosszolgálatok akkori vezetőjétől kért segítséget.