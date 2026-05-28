Csőre Gábor a főváros „mérhetetlenül hipokrata” magatartásáról beszélt az Eszenyi-ügy kapcsán

Sorra szólalnak meg a magyar színészek, miután Eszenyi Enikő nyílt levélben bocsánatot kért múltbéli viselkedéséért. Lengyel Tamás úgy reagált, szerinte a bocsánatkérésre nem véletlenül a kormányváltást követően került sor. A színész szerint Eszenyi megbánása nem elég ahhoz, hogy korábbi botrányainak végére pont kerüljön, sőt.

Határozottan állítom, hogy a bocsánatkérésből nem következik, hogy a felelőst, aki a vizsgálat eredményeinek megsemmisítését kérte, ne kellene továbbra is keresni, és a panaszosoknak ne lenne joguk továbbra is megtudni a vizsgálóbizottság véleményét.

Mint ismert, a Vígszínház korábbi igazgatója 2020 tavaszán – az intézményvezetői pályázat elbírálása előtt – távozott posztjáról, miután több korábbi és akkori munkatársa is verbális agresszióval, megalázó bánásmóddal, zaklatással és mérgező munkahelyi légkör fenntartásával vádolta meg őt nyilvánosan. Az ügy nyomán a fővárosi önkormányzat felügyelőbizottsági vizsgálatot indított, amelyet azonban fél év múlva lezártak – a részletek nyilvánosságra hozatala nélkül.

A Vígszínház társulatának tagja volt Lengyel is, aki már korábban, 2017-ben elhagyta a színházat, miután több alkalommal is nyílt szakmai és személyi konfliktusba került Eszenyivel.

Csőre Gábor is reagált Eszenyi bocsánatkérésére

Eszenyi nyílt levele kapcsán a Blikk megkereste Csőre Gábort, aki a Vígszínház szakszervezeti vezetője. A színész úgy látja, a bocsánatkérés komoly és jelentős lépés a színésznő részéről.

Sokan kérték, hogy az emberek bocsássanak meg Enikőnek, ugyanakkor egészen mostanáig nem hangzott el valódi bocsánatkérés. Most viszont igen, és úgy gondolom, ezt már sokan várták. Vannak, akiket ez a gesztus kielégít, és bizonyára olyanok is, akiket nem. Engem személy szerint igen, de ez mindenkinek a saját döntése

– mondta el a lapnak Csőre, majd így folytatta:

Abban viszont teljes mértékben egyetértek Lengyel Tamás álláspontjával, hogy a fővárosnak, mint munkáltatónak a felelőssége lett volna a szükséges vizsgálatok lefolytatása, és ebben bizony mulasztás történt, mérhetetlenül hipokrata módon viselkedtek.

Nem tudni, mi történt a vizsgálóbizottság anyagával

Lengyel Tamás az elmúlt időszakban többször is elégedetlenségét fejezte ki a Vígszínház volt igazgatójának ügyével, illetve annak következményeivel kapcsolatban. Nemrég kifejtette: a főváros által indított belső vizsgálat érdemi következmények nélkül zárult, állítása szerint az önkormányzat arra hivatkozik, hogy a vizsgálóbizottság teljes anyagát megsemmisítették, a korábban kiadott dokumentumokból pedig személyiségi jogok védelmére hivatkozva kitakarták a hivatalos következtetéseket. Lengyelnek egy tiszás képviselő – akiről egyelőre csak annyit árult el, hogy nem Nagy Ervinről van szó – viszont azt ígérte, hogy utánajár, mi történt a vizsgálóbizottság anyagával.