Kiszámoltuk, mennyibe kerülhet évente Hatvanpuszta fenntartása

Szakértők, forrásaink, valamint a kastélyprogram pályázati anyagai segítségével igyekeztünk utánajárni, mennyibe kerülhet az Orbán Viktor 85 éves édesapja, Orbán Győző tulajdonában álló 6600 négyzetméteres hasznos alapterületű hatvanpusztai majorság és a 13 hektáros park fenntartása.

A kastélyokra pályázó cégeknek, szervezeteknek le kellett írniuk, hogy mekkora karbantartási és működtetési költségekkel kalkulálnak tíz- és harmincéves időtávlatban. Ezt a 4iG Nyrt. szerkesztőségünknek írt levele is alátámasztja, melyben azt ecsetelték, hogy nem ajándékba kapták a dégi Festetics-kastélyt, óriási költségekkel jár az ingatlan tulajdonlása.

A 4iG Nyrt.-nek jelenlegi becslésünk alapján évente több milliárd, az elkövetkezendő tíz évben pedig 10 milliárdot is meghaladó fenntartási, állagmegőrzési, felújítási és rekonstrukciós kötelezettségei keletkeznek

– írták lapunknak a 8900 négyzetméterestre tervezett hatvanpusztai épületegyüttesnél jóval kisebb alapterületű, több mint kétszáz éves klasszicista kastélyról.

Kastélypark ápolása százmilliókért

A hatvanpusztai birtok egy 13 hektáros terület, amelyből mintegy tíz hektár parkosított. Ennek rendben tartása meghökkentően sokba kerül.