A PSG egy budapesti győzelemmel helyezné fel magát a legfelsőbb polcra

A Paris Saint-Germain vezetőedzője, Luis Enrique szerint egy címvédéssel korszakos együttes lehetne csapata, amely szombaton a Puskás Arénában az angol bajnok Arsenallal csap össze a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjében.

Amikor a klubhoz érkeztem, azt mondtam, szeretnék történelmet írni, amit meg is tettünk, most pedig szeretnénk ezt folytatni, hiszen még mindig nagy dolgokat vihetünk végbe

– fogalmazott a spanyol szakember, aki szerint egy újabb győzelemmel korszakos csapattá válna együttese.

Ehhez szüksége lenne a címvédésre a PSG-nek, erre viszont a sorozat 1992-es bevezetése óta csak a Real Madrid volt képes.

Utóbbi viszont a címvédést illetően rögtön duplázott is, amikor a 2016-os elsőséget követően 2017-ben és 2018-ban is a sorozat legjobbjának bizonyult. Az AC Milan és Juventus három döntőt játszott zsinórban, azonban csak egyszer járt ezek közül sikerrel, de az Ajax és a Manchester United sem volt képes egymást követő két diadalra.

Az előző idényben nagyobb volt rajtunk a nyomás, hiszen a döntő előtt úgy éreztük, eljött a nagy pillanat, itt most nem veszíthetünk. Most talán az nehezebb, hogy úgy érezzük, megérdemeljük a helyünket a döntőben

– mondta Luis Enrique, aki 2015-ben a Barcelonával is a csúcsra ért már, egy újabb sikerrel pedig csatlakozna Pep Guardiolához és Zinédine Zidane-hoz a háromszoros BL-győztes edzők klubjában. Guardiola a Barcelonával 2009-ben és 2011-ben, míg a Manchester Cityvel 2023-ban nyert BL-t, a Real Madrid említett hármas sorozatánál pedig Zidane ült a kispadon.

Luis Enrique legnagyobb érdemének azt tartják, hogy 2023-as érkezését követően teljesen átformálta a párizsi csapatot, amelyben korábban a világsztárok – mint Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé vagy Zlatan Ibrahimovic – játszották a főszerepet. Az 56 éves spanyol tréner irányításával jóval egységesebbé vált a PSG, az átlagéletkor pedig 24 év alatt van, olyan futballistákkal, mint a 20 éves Désiré Doué vagy a 21 esztendős Joao Neves.

Arteta: A csillagok most jól állnak

Mikel Arteta, az Arsenal vezetőedzője szerint képesek történelmet írni a legrangosabb európai kupasorozat megnyerésével.

A spanyol szakember hat és fél éve vette át a szakmai munka irányítását a londoni klubnál, amelynél 22 éve vártak az újabb bajnoki címre. Az Arteta-időszakban sokáig csupán három Premier League-ezüstérem, egy FA Kupa-győzelem, illetve két angol szuperkupasikert lehetett kiemelni, mígnem tíz nappal ezelőtt a csapat megszerezte a klub történetének 14. aranyérmét az angol élvonalban.

Valaki odafent úgy döntött, az idén megfelelően igazítja a csillagokat. Korábban háromszor is közel voltunk a sikerhez, de valami hiányzott

– kezdte a Budapestre utazás előtt három spanyol médiumnak adott interjút, amelyben kitért az elmúlt csaknem hétéves időszakra is.

„A közös utunk 2019 decemberében kezdődött, de teljes mértékben megérték ezek az évek. Valamennyi játékosom értéket, bátorságot és őszinteséget képvisel, de gyakran eltűnődtem, vajon én vagyok-e a megfelelő ember ennek a csapatnak a vezetésére” – emelte ki a szakember, aki csapatával együtt gyakran a gúnyolódok célpontjává vált, mert az Arsenal több mint két évtizede sikertelenül próbálta megszerezni a bajnoki címet.

Szombaton újabb fontos mérföldkőhöz érkezik a 44 éves Arteta pályafutása, mivel az Arsenal korábban még sosem nyerte meg a Bajnokok Ligáját. Éppen húsz esztendeje, hogy eddigi egyetlen döntőjében érdekelt volt, de kikapott 2-1-re a Barcelonától.

A Premier League és a Bajnokok Ligája megnyerése a legmagasabb szint, amit elérhetünk. A bajnoki cím huszonkét év után megvan, Bajnokok Ligáját viszont még sosem nyertünk, de képesek vagyunk szombaton történelmet írni

– adott hangot bizakodásának az edző, majd hozzátette, a bajnoki cím megszerzése után játékosait elégedettség és megkönnyebbülés jellemzi, amelyet átmenthetnek a BL-döntőre is.

Az Arsenal veretlenül, a maximálisan megszerezhető 24 ponttal az alapszakasz első helyezettjeként jutott a kieséses szakaszba, amelyben további hat mérkőzést játszott, három döntetlennel és három győzelemmel.

A Bajnokok Ligája-döntő szombaton 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában.